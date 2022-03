Tras conocer la noticia de la boda del hijo de Carmen Borrego, las especulaciones de una posible exclusiva que ilustrase el evento por parte de la mayor de las Campos comenzaron a pulular hasta llegar al plató de 'Sálvame'. Allí, no tuvo más remedio que lidiar con las críticas de sus compañeros: La conversación surgida a raíz de dichas críticas, dio como resultado un bronco altercado con Rafa Mora, tras cargar contra ella inesperadamente y con dureza.

Carmen Borrego, en el plató de 'Sálvame'

A María Patiño le llegó una noticia en la que la colaboradora estaría dispuesta a vender una exclusiva vinculada a la boda de su hijo por 40.000 euros, tema que salió a relucir en el 'Naranja' del martes 8 de marzo. Ante la acusación de vender un posible posado sin novios, la hermana de Terelu Campos se defendió y declaró que, a pesar de recibir ofertas, ella no hará nada que no quiera su primogénito: "No voy a vender nada de la boda de mi hijo. Si se vende algo, lo vende mi hijo. Evidentemente, si decide no hacer una exclusiva su madre no va a hacer ninguna exclusiva. Si mi hijo quiere, le viene bien y hay un acuerdo, se hará. Y yo posaré sin cobrar ni una peseta", sentenció.

Después de tratar varias cuestiones e intentar defenderse de las acusaciones que recibía, se hizo pública la invitación a Belén Esteban a la boda por parte de Carmen Borrego, algo que les ha resultado muy sospechoso a varios de los colaboradores que no han dudado en cargar contra ella, en especial, el extronista Rafa Mora: "¿Pero a ti te parece normal que te inviten a una boda en la que no sabe ni si el novio quiere casarse?", le preguntó a la de Paracuellos, que estaba conectada en directo desde la casa de Guadalix.

Gritos y salida con paso firme

Tras esta acusación, la tertuliana estalló enfadada y se acercó a la mesa de Mora golpeándola de manera desafiante: "No te voy a permitir ni media más, con la boda de mi hijo no se juega", le gritó. Acto seguido, abandonó el plató con paso firme mandando al colaborador "a la mierda". Al ver su reacción, este quiso intentar explicarse: "Lo que quería decir es que a lo mejor no sabe si quiere hacer la exclusiva", se disculpó. Pero, a pesar de intentar calmar el ambiente, recibió otra contestación: "Es que tú nunca te explicas bien, solo sabes hacer daño, estás aquí para hacer el mal", concluyó.