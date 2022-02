Carmen Borrego y su fatídico encontronazo con Coto Matamoros: "Me estrelló contra una pared"

Kiko Matamoros ha revelado que su hermano Coto Matamoros es uno de los que está detrás del acoso en redes a su actual pareja, Marta López. Varios de sus compañeros en 'Sálvame' han relatado sus últimos encuentros con Coto Matamoros. El más duro ha sido el episodio que ha contado Carmen Borrego.

Carmen Borrego y Coto Matamoros

"No puede ser peor persona. La última vez que trabajé con él fue en la otra cadena, cuando nos fuimos", ha comenzado a relatar Borrego. "Tuve muchos problemas. Yo era la directora". Carmen Borrego aclaraba que: "Uno de los días, él se equivocó. Vino a trabajar y no estaba convocado. Y ya sabéis vosotros cómo funcionan las cosas de los colaboradores. Uno viene tal día y otro viene tal día. Yo salí y le dije: 'Oye, lo siento, te has equivocado'. Y me estrelló contra una pared", ha afirmado la hija de María Teresa Campos ante la sorpresa del resto de sus compañeros.

"Tuvo que salir el realizador a salvarme" ha seguido contando la colaboradora. "Me estrelló contra la pared, de verdad, físicamente. Simplemente porque le dije que no era su día". Carlota Corredera ha querido saber si denunció la agresión, y esta lo ha negado: "No lo denuncié. No lo hice por mi madre, no lo hice por la productora, no lo hice por muchas cosas" ha terminado su relato, señalando que lleva años sin cruzarse con él.

Un problemático Coto Matamoros

Carmen Borrego no fue la única que recordó la última vez que vio a Coto Matamoros. Gema López explicaba que se había sentido engañada por él: "Yo la última vez que le vi, me pasé toda la noche convenciéndole para que no hiciese una cosa que él decía que iba a hacer. Él vino a anunciar que quería desaparecer. Cuando acabó el programa, nos fuimos a tomar algo y a mí me dieron las seis de la mañana explicándole los motivos por los que era importante vivir", sin embargo, tras esa emisión se fue de viaje a Tailandia.