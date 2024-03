Por Toño García Rodríguez |

Un nuevo lunes, los concursantes de 'Supervivientes' han tenido que enfrentarse a una prueba de recompensa. Durante la segunda gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', los participantes debían realizar duelos en una plataforma elevada sobre el mar y empujarse con unos tridentes hasta derribar al oponente y que este cayese al agua. ¿La recompensa? Una enorme fuente de albóndigas con espaguetis, un premio muy deseado, ya que ambas playas siguen sin lograr hacer fuego.

Carmen Borrego decide disputar el juego

Tras unhasta que la deportista derribó a la cocinera, llegó el turno de Mario González que, incluso, tuvieron que repetir debido al uso de las manos por parte del vasco. No obstante, el entrenador personal resultó de nuevo ganador de este segundo enfrentamiento. El tercer triunfo para Playa Olimpo llegó tras

Una vez realizados los tres primeros duelos, el equipo de Playa Condena debía resultar ganador de los cuatro restantes para lograr alzarse con la victoria. Carmen Borrego fue la siguiente en ofrecerse a luchar. Lo hizo con una amplia sonrisa e incluso bromeando mientras el equipo contrario escogía a su oponente: "¡No se atreve ninguno!". Finalmente, Aurah Ruiz fue la elegida por su grupo para enfrentarse a la colaboradora de televisión en una batalla que Carlos Sobera definió como "el duelo de la noche".

Aunque todo parecía indicar que la hermana menor de las Campos iba a darlo todo, cambió de opinión en el último momento y se negó a subir a la plataforma alegando que sufría de vértigo. Al ser preguntada por Laura Madrueño, Carmen Borrego repetía que no podía una y otra vez, despertando una gran ovación del público que trataba de animar a la concursante. "Ni Carmen, ni Santa Carmen, ni la Virgen del Carmen", respondía la participante, que ni siquiera cambió de opinión con las palabras de los presentadores.

Carmen Borrego se niega a jugar

"Hace cinco minutos tenías unas ganas y una energía tremenda", decía Laura Madrueño, tratando de hacer pensar a la superviviente que, en ningún caso, se visualizaba realizando la prueba: "No me voy a hacer daño bajo ningún concepto". Carlos Sobera, en un último intento, le restaba importancia comparando la caída al agua con su salto del helicóptero, pero la concursante seguía obcecada en lo mismo. "¡Ni bajo al agua, ni subo al agua, que no me tiro de ningún lado!", respondía al presentador.

Carmen Borrego abandonó entonces la plataforma y nadó hasta la orilla entre ánimos de sus compañeros y el público de España. Su sobrina, Alejandra Rubio, se mostraba decepcionada con la decisión de su tía mientras esta concluía explicando sus motivos. "Es que hoy no puedo porque no me encuentro bien, tengo muchísima ansiedad, no puedo ni respirar", dijo la concursante antes de disculparse con el público y reunirse con sus compañeros.

Segunda prueba sin hacer

No es la primera vez en lo que va de edición que Carmen Borrego se niega a participar en una prueba. Durante la última gala con Jorge Javier Vázquez, la hija de María Teresa Campos mostró su negativa a competir en el juego que decidiría su localización. Su propia sobrina, Alejandra Rubio, ha manifestado en plató su descontento con las decisiones de su tía y pide que, al menos, lo intente. "Ya sabíamos que no iba a ganar", decía la hija de Terelu Campos.