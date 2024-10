Por Almudena M. Lizana |

El programa del 2 de octubre de 2024 de 'La revuelta' no solo fue una sorpresa por contar con Ana Mena como invitada tras estar justo el día anterior en 'El hormiguero', sino que también asombró por su segunda entrevista del día con María Patiño y Belén Esteban. Por si fuera poco, el público del programa de David Broncano contaba con varias famosas que también habían acudido para ver el show en directo, aunque una de ellas criticó en abril de 2024 al presentador por su salto a la cadena pública.

Se trataba de Carmen Lomana , que fue captada por las cámaras de 'La revuelta' mientras la cantante de 'A un paso de la luna' entraba en el plató del Teatro Príncipe Gran Vía, que paró a saludar a la celebrity. ", así de claro, quitando quince minutos del 'Telediario'", decía en los micrófonos de la cadena COPE.

Los seguidores de Broncano y 'La revuelta' no han tardado en recordar las polémicas declaraciones de la colaboradora de 'Espejo público' y Lomana se ha justificado diciendo lo siguiente. "He querido conocer 'La revuelta' y tener opinión por mí misma", empezaba diciendo Carmen Lomana. "Sociológicamente es un puntazo. Diferente, surrealista y divertido. Otro lenguaje, otro estilo. Lo pasé bien y me envolvió el ambiente. Encontrar a Ana Mena fue una sorpresa. Fantástica", añadía la propia Lomana en sus redes sociales.

Otra famosa en el público

Tal y como avanzamos desde FormulaTV, Adela González también acudió a 'La revuelta', y aunque lo hizo tan solo como espectadora, vivió un reencuentro de 'Sálvame' en los camerinos del programa al ver de nuevo a Patiño y Esteban. Además, la presentadora de 'Mañaneros' tuvo la oportunidad de lanzar un cojín de su programa al presentador.