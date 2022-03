Carmen Nadales, expulsada de forma disciplinaria de 'Secret Story'

'Secret Story: La casa de los secretos' ha tomado una medida totalmente inesperada. A través de la cuenta de Twitter del programa de Telecinco, se ha confirmado que Carmen Nadales "ha sido expulsada disciplinariamente" por razones que todavía no se han concretado, aunque no se tardará en resolver esa incógnita.

Carmen Nadales en 'Secret Story'

La cordobesa ha sido una de las concursantes más controvertidas de la segunda edición del formato de Zeppelin TV y, de hecho, recibió la segunda máxima puntuación en la gala del 3 de marzo en las nominaciones. De esa manera, se colocaba como una de las favoritas para quedar en el disparadero de salida, pero finalmente su expulsión se ha producido sin mediación del público.

El motivo de esta medida ejemplar no se destapará hasta la emisión de 'Secret Story: La noche de los secretos', prevista para esta noche a las 22:00 en Telecinco. No obstante, desde la organización se ha emitido un mensaje dirigido a los concursantes restantes que deja entrever qué ha podido suceder: "Siento comunicaros que Carmen ha sido expulsada disciplinariamente por conducta intolerable dentro del concurso. La frase es corta, concisa, pero sí que me hace pensar una cosa, cuando estábamos ilusionados, encantados, por volver a un concurso de aislamiento con anónimos. Recuerdo la emoción, los nervios, las risas, todo aquello que pensábamos que íbamos a hacer en este concurso, se resumía en una frase: humor, compañerismo, amor, solidaridad..."

"Me gustaría saber qué ha quedado en vuestras cabezas de todo eso para que lleguemos a estas situaciones. ¿Qué ha pasado con esas ilusiones para llegar a este momento? Hemos hecho llamadas de atención. No es más valiente el que da el paso hacia adelante sino el que lo da hacia atrás. La pompa de jabón de Carmen ya ha explotado, espero que mantengáis las vuestras bonitas, sin explotar, y demos ejemplo de un grupo que trabajo unido y se quiere unido", concluye el comunicado.

Noche de emociones fuertes

El plan inicial para esta noche pasaba por recibir a Belén Esteban como invitada VIP de la casa y expulsar a uno de los seis nominados (Álvaro, Carlos, Carmen, Cora, Rafa y Laila). No obstante, la marcha forzada de Nadales puede alterar esa hoja de ruta, ya que su expulsión centrará los focos de 'La noche de los secretos', como ha adelantado Toñi Moreno: "Os espero en una noche que va a ser complicada. Ganas de contaros lo que ha pasado".