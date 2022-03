'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su séptima gala la noche del jueves 3 de marzo en Telecinco, unos días después de que Nissy Lahr fuera la última expulsada. Sus compañeros de nominación Carlos Peña, Cora Vaquero y Alatzne Mateos, sin embargo, no se libraron de que su concurso siguiera en manos de la audiencia, puesto que uno de ellos sería expulsado en la cita con Carlos Sobera. Una suerte que terminó corriendo Mateos.

Adrián, afectado por la repentina expulsión de Alatzne de 'Secret Story'

Aunque la audiencia ya estaba al tanto de la decisión del programa de vivir una nueva expulsión cuatro días después de que Lahr perdiera frente a sus tres compañeros y se terminase su paso por el reality, el programa sorprendía a los espectadores en un momento de la gala, al reunir a Peña y Vaquero en la sala de expulsión. Una vez allí, comenzaba el baile de luces y la música habitual para anunciar al nuevo expulsado, antes de que Sobera comunicara a los perplejos concursantes que ambos continuaban en el concurso.

Dicha noticia implicaba que Mateos, aún junto al resto de sus compañeros, era la séptima expulsada de la edición, algo que siguió sorprendiendo a los dos nominados salvados. "Pues vaya noche va a tener. Cualquier día nos vais a dar un infarto", comentó Vaquero, apenada tras la alegría inicial. Sobera procedió entonces a dar la mala noticia a la nueva expulsada, junto a sus compañeros. "Me ha pillado de sorpresa, la verdad es que no esperaba salir hoy. Pero yo siempre he dicho que estaría aquí hasta que el público quiera, o sea que si ya no les ha gustado, hasta aquí y ya está", accedió la vasca, conforme con la decisión de la audiencia.

¡Con vuestros votos habéis decidido que la expulsada de esta noche sea Alatzne! ¿Os lo esperabais? #SecretGala7 pic.twitter.com/dxvg0Zs8KC — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 3, 2022

"Lo he disfrutado mucho"

"Estoy supercontenta de haber vivido esta aventura y de haber llegado hasta aquí. Lo he disfrutado mucho y he aprendido muchas cosas, así que muchas gracias a todo el mundo", añadía Mateos, mientras sus compañeros seguían sumidos en una especie de shock, especialmente en el caso de Adrián Tello, a quien se lo veía muy afectado. "No me lo esperaba para nada, y menos ahora que, últimamente, estábamos hablando mucho más", reconoció el concursante, quien se había abierto con Mateos "sobre algunas inseguridades que tengo con el tema de las chicas y claro, que ahora de repente se vaya, me descoloca un poco". "Es la persona que me había generado más confianza para contárselo", reconoció Tello, antes de despedirse de su compañera, quien también abrazó al resto de concursantes antes de abandonar la casa.