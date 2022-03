La noche del jueves 3 de marzo, 'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su séptima gala en Telecinco, con Carlos Sobera al frente, en la que Alatzne Mateos tuvo que poner fin a su concurso. Una despedida tras la cual se celebraron las habituales nominaciones, que pusieron el futuro de Rafa Martínez, Carmen Nadales, Álvaro López, Cora Vaquero, Laila Lahr y Carlos Peña en manos del público.

El reparto de puntos en las nominaciones de la gala 7 de 'Secret Story'

En esta ocasión, el programa optó por celebrar unas nominaciones que, como máximo, duraba nueve minutos. Los concursantes, sin conocer la mecánica, debían escoger un peto con un número del uno al nueve, lo que determinaba el orden en el que nominarían posteriormente, lo que dejaba a elección de ellos mismos el consumir o no el tiempo del resto de sus compañeros para evitar que nominasen, siempre y cuando no se quedaran callados. Lejos de optar por dicha estrategia, López, quien fue el primero en nominar, quiso lanzar sus puntos rápidamente, intención que también replicaron el resto de concursantes.

No obstante,el hecho de que el programa les hubiera mostrado las críticas que se habían lanzado mutuamente a las espaldas tan solo unos minutos antes, provocó numerosas disputas y reproches a lo largo de las nominaciones. Esto puso en peligro el hecho de que los últimos en la fila pudieran repartir sus puntos, algo que finalmente no sucedió, aunque despertó una tensión y unos gritos que fueron criticados incluso por Sobera desde plató. "Os doy la enhorabuena, porque os han sobrado veinticuatro segundos. Si me lo permitís, es lo único por lo que os doy la enhorabuena, porque el resto del espectáculo me ha parecido bochornoso y deleznable", valoró el presentador, con seriedad.

Colchero ha cogido el teléfono y ha nominado directamente a Carlos ???? #SecretGala7 pic.twitter.com/XQZntbIm8M — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 4, 2022

Carmen y Rafa, en el punto de mira

A lo largo del reparto de puntos, tanto Nadales como Martínez tuvieron todas las papeletas para encabezar la lista de nominados, a raíz de las críticas y burlas que habían salido a la luz, incluso sobre gente aparentemente cercana a ellos, como López, cuya decepción fue más que evidente. Asimismo, su enemistad con prácticamente todos los de la casa propició que ambos recibieran las máximas puntuaciones, diecisiete para el manchego y dieciséis para la andaluza, después de ser nominados por todos sus compañeros, a excepción de Lahr, que solo otorgó nominó a Nadales. A la lista de nominados surgida del reparto de puntos, el programa sumó una persona más cuando Colchero fue el primero en responder al teléfono, puesto que lo obligaron a nominar directamente a uno de sus compañeros, que resultó ser Peña.