Carolina Ferre responde a las críticas por su foto de Felipe VI en Twitter: "Estáis podridos por dentro"

Polémica en redes por un tuit de Carolina Ferre en plena Nochebuena. Durante el tradicional mensaje de Navidad del monarca, emitido durante la noche del 24 de diciembre, la presentadora revolucionaba Twitter subiendo a la red social una significativa foto de Felipe VI bocabajo ante el asombro de sus seguidores y desatando oleadas de felicitaciones y de críticas a partes iguales.

Mientras el monarca ofrecía su discurso más esperado debido a las recientes polémicas de su padre, el emérito Juan Carlos I (al que finalmente no mencionó en ningún momento), las redes ardían en reacción al gesto de Ferre. La alicantina, que no incluyó texto alguno en su tuit, comenzó a recibir pronto respuestas negativas que llegaron a cruzar la frontera de la amenaza y del insulto machista.

Sorprendida por la agresiva respuesta, Ferre no dudaba en responder en su perfil de Twitter haciendo referencia a que su padre, monárquico y de derechas, y su madre, votante del PSOE, la habían criado "con la libertad de poder hacer y decir lo que quiera". Al no cesar la oleada de insultos, la presentadora volvía a contestar: "¿En serio no os da vergüenza? Estáis podridos por dentro. Sabía que existíais, pero nunca os había olido tan de cerca. Por suerte, toda la gente que me rodea me quiere, aunque pensemos diferente".

Una "tradición valenciana"

La alicantina también hizo alusión a sus constantes bromas con Jaime Peñafiel en la época del programa 'Tela marinera', en el que bromeaban con que ella "nunca podría casarse con el Rey porque no era monárquica". "¿Qué problema hay?", decía. Para finalizar, Ferre agradecía otro tuit en el que se mostraba un cuadro de Felipe V del revés, explicando que, sencillamente, era una "tradición valenciana".

En serio no vos fa vergonya? Esteu podrits per dins. Sabia que existieu però mai vos havia olorat tan de prop. Per sort, TOTA la gent que m' envolta m'estima encara que pensem diferent. On anem a parar... En tuiter m'ho passava bé fins que heu arribat. A la bona gent, Gràcies! — Carolina Ferre (@carolinaferre2) December 25, 2020

Si te molesta el tweet de Carolina Ferre poniendo la foto de Felipe VI del revés, además de no conocer la Historia de Xàtiva, igual es que ni eres tan demócrata ni la Constitución te gusta tanto.



Ale, a llorar a la orilla del río. — Albert #PaísValencià???? (@_Gafas_y_reloj_) December 25, 2020

Me uno a la campaña.

No a Carolina Ferre. pic.twitter.com/ipsCBC7Er4 — Pepe Herrero ???????????????????????????? (@Ondafallera) December 25, 2020

En el Carolina Ferre Team. Siempre. https://t.co/OYDOyD8sBt — Raúl Salazar & El Profesor Migraña (@respetocanas) December 25, 2020