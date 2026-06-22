'La Casa del Dragón' regresa con la esperada Batalla del Gaznate y un final trágico

Por Fidel Conejero |

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La espera ha terminado. Tras dos años fuera de emisión, 'La Casa del Dragón' ha regresado este lunes a HBO Max con un episodio que no ha tardado en poner toda la carne en el asador. La ficción basada en la obra de George R.R. Martin arranca su tercera temporada con la esperada Batalla del Gaznate, uno de los enfrentamientos más relevantes de la Danza de los Dragones y un acontecimiento que los lectores de "Fuego y Sangre" llevaban tiempo esperando ver adaptado en pantalla.

A diferencia de otras grandes secuencias bélicas de la franquicia, la batalla se desarrolla a plena luz del día y además ocupa buena parte del episodio, con cerca de treinta minutos dedicados al enfrentamiento naval entre la flota de Corlys Velaryon y la Tríada, aliada de los Verdes. Aunque los partidarios de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) logran imponerse, la victoria acaba teniendo un coste devastador para su bando.

Y es que, al tener conocimiento de este enfrentamiento, Jacaerys Targaryen (Harry Collett) deja a su madre encerrada en Rocadragón e interviene para defender a la flota Velaryon pero la situación se complica en el aire y también en el mar. Finalmente, la batalla termina convirtiéndose en el escenario de una de las pérdidas más importantes para los Negros. El heredero de Rhaenyra muere junto a su dragón Vermax, un golpe que altera por completo el equilibrio de fuerzas y deja a la reina frente a una nueva tragedia familiar.

Harry Collett en el capítulo 3x01 de 'La Casa del Dragón'

Harry Collett valora el destino de Jacaerys Targaryen

Tras la emisión del episodio, Harry Collett, encargado de dar vida a Jacaerys, ha hablado con The Hollywood Reporter sobre la despedida de su personaje. Lejos de mostrarse decepcionado, el actor asegura estar satisfecho con la forma en la que la serie ha adaptado este momento.

"Estoy muy contento con cómo ha quedado. Es una forma muy buena de marcharse. No es una muerte cualquiera, es una muerte heroica", explica Collett al citado medio. El intérprete destaca además que conocía desde hacía años el destino de Jace gracias a los libros de George R.R. Martin, por lo que la noticia no le pilló por sorpresa durante el rodaje.

Según relata, varios compañeros acudieron al set durante sus últimos días de grabación para despedirse de él, entre ellos Emma D'Arcy y Matt Smith. Como recuerdo de su paso por la serie, el actor se llevó además algunos objetos utilizados durante la producción, incluida la espada de Jacaerys y una de las cabezas empleadas para recrear a Vermax.

La muerte del joven príncipe promete tener importantes consecuencias para el resto de la temporada. De hecho, Bethany Antonia, intérprete de Baela Targaryen, ha adelantado también a The Hollywood Reporter que esta pérdida cambia por completo las motivaciones de los personajes y especialmente las de Rhaenyra. La muerte de su primer heredero vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que ya sobrevuela toda la guerra: cuál es el verdadero precio que están pagando los dos bandos de los Targaryen por la lucha por el Trono de Hierro.