Catherine O'Hara interpretará a un misterioso personaje en la segunda temporada de 'The Last of Us'

Por Alejandro Rodera

La segunda temporada de 'The Last of Us' llegará a HBO con varias novedades, y no solo para aquellos que no han experimentado los videojuegos de Naughty Dog. Cuando se lanzó la primera entrega en enero de 2023, la adaptación introdujo ciertas modificaciones e incluso personajes originales, como Kathleen (Melanie Lynskey), que, sin vulnerar la historia original, sirvieron para cohesionar el entramado narrativo en el formato televisivo. Y con un objetivo aparentemente similar, la ficción estadounidense ha cerrado un fichaje muy potente.

Catherine O'Hara en 'Schitt's Creek'

A comienzos de esta última semana de enero y primera de febrero, el insider de la industria Daniel Richtman adelantó que. Su intervención se extendería a lo largo de al menos tres episodios y daría vida a Gail, un personaje que, a juzgar por ese nombre, no aparecía en 'The Last of Us: Parte II'. Escasos días después,en 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' cuando dos fans le han preguntado por la veracidad del rumor.

"¿Cómo podéis saber esas cosas? Se está hablando, pero... ¿trabajáis en la serie?", preguntaba incrédula. Además, añadía que su hijo trabaja en el equipo técnico de la serie, por lo que podrá estar con él. De este modo, daba por hecha su incorporación al proyecto, algo que ha confirmado HBO. Sin embargo, lo que no ha trascendido es la descripción de su personaje, aunque el simple hecho de contar con una estrella como ella, ganadora recientemente del Emmy por 'Schitt's Creek', ya eleva aún más las expectativas de cara a la siguiente temporada.

La nueva familia de Joel y Ellie

El fichaje de O'Hara no es el único que se ha producido antes de que las cámaras empiecen a grabar en Vancouver en algún momento de este mes de febrero. A los repetidores Pedro Pascal y Bella Ramsey, que volverán a encarnar a Joel y Ellie, se sumarán tres intérpretes de gran proyección, como Kaitlyn Dever, Isabela Merced y Young Mazino, que intervendrán (para bien o para mal) en las vidas de los protagonistas al meterse en la piel de Abby, Dina y Jesse, respectivamente.