Aunque parezca que todavía queda mucho para que dé comienzo 2026, el año está llegando a su fin. En poco más de dos meses volveremos a tener la cita anual más importante de la televisión: las Campanadas. Por tanto, las cadenas ya se están preparando para hacer frente a este día y atraer a los espectadores a que se coman las uvas con ellos.

Pero este Fin de Año de 2025 traerá un importante cambio en el modelo de Atresmedia. La encargada de contarlo ha sido Cristina Pedroche, quien ha acudido como invitada a 'Y ahora, Sonsoles' para desvelar la destacada noticia. Según ha informado la presentadora, tanto ella como Alberto Chicote repetirán como pareja por décimo año consecutivo, pero lo harán tanto en Antena 3 como en laSexta.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en las Campanadas 2024/2025

Atresmedia ha optado por ampliar la emisión de sus Campanadas, prescindiendo de laSexta y contando con su dúo estrella en los canales del grupo. Esta estrategia es la misma que emplea Mediaset, que durante varios años ha apostado por unas Campanadas conjuntas, aunque otros, como 2024, directamente no las celebró en Cuatro. La idea de Atresmedia es generar un evento televisivo, empleando para ello todos sus recursos, en torno a la noche más importante del año, que tantas alegrías le da en términos de audiencia.

El cara a cara con Televisión Española

Lalachus y David Broncano lideraron en La 1 las Campanadas de 2024/2025

La 1 y Antena 3 mantienen una intensa pugna en los últimos años por el liderazgo de las Campanadas.que, al mismo tiempo que genera muchas críticas, reúne a millones de personas frente al televisor. Poco a poco, la dupla de presentadores ha ido ganándose el corazón de la gente

Así ocurrió en 2021/2022, cuando Antena 3 consiguió por primera vez superar a La 1 y se alzó con el liderazgo del minuto más importante de la televisión. A partir de ahí, fue capaz de reinar durante tres años consecutivos hasta 2024/2025, cuando la pareja formada por David Broncano y Lalachus protagonizó un sorpasso con el que La 1 recuperó el liderazgo. Con esta estrategia, Antena 3 podría conseguir llamar la atención del público y recuperar la batuta.