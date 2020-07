CBS planea un reboot de 'Los vigilantes de la playa' con el reparto original

Paradójicamente, la nostalgia es la última moda. Raro es el medio que no retoma fenómenos del pasado para reconquistar al público del presente, partiendo de una base de éxito contrastado para reducir el riesgo de sacar adelante un nuevo proyecto. En el caso de la televisión, títulos como 'Sensación de vivir', 'MacGyver' o 'Padres forzosos', entre otros muchos, se han subido al carro del revival, que dentro de poco podría dar cobijo a otra icónica serie.

David Hasselhoff en 'Los vigilantes de la playa'

A lo largo de los años noventa, 'Los vigilantes de la playa' se estableció como una de las producciones televisivas más seguidas del mundo. Basándose en ese precedente, CBS podría estar planteándose recuperar al equipo de socorristas más popular de la historia. Así lo ha confirmado uno de los miembros del elenco original, David Chokachi, durante su intervención en el podcast The Production Meeting: "Justo antes de la COVID, había conversaciones para reiniciar la serie."

Y eso no sería todo, porque tanto Chokachi como varios compañeros del antiguo reparto podrían apadrinar el proyecto participando en él. "Iban a traer de vuelta a tres de los habituales de la serie original, y me enteré de que yo era uno de ellos," aseguraba Chokachi, que interpretó a Cody Madison en la segunda mitad de la ficción, aunque la información que no ha compartido ha sido los dos nombres que se han barajado para acompañarle en el hipotético reboot.

Lastrados por la película

Este regreso llegaría dos décadas después del final de la producción original. Un plazo que podría haber sido más reducido si la película estrenada en 2017, con Zac Efron y Dwayne Johnson al frente, hubiera sido mejor recibida. "Han reiniciado casi todas las series de los noventa y la mitad han sido éxitos," reconocía Chokachi, revelando que CBS terminó por posponer el regreso de 'Los vigilantes de la playa': "Entonces la película se estrenó y aplastó cualquier idea. CBS iba a hacer la serie, me reuní con ellos y un localizador. Y al salir la película CBS prefirió seguir adelante con 'Magnum' ese año."