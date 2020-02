Sofía Vergara: "Podríamos hacer un reboot de 'Modern Family' en treinta años"

La luz de 'Modern Family' se apaga, pero antes de que se produzca su final definitivo hemos podido conocer las impresiones de Julie Bowen y Sofía Vergara acerca de este agridulce final. Tras once temporadas en las que hemos visto crecer a los Pritchett y los Dunphy, tanto Claire como Gloria han jugado un importante papel en la repercusión global de la serie, que se mantiene como la comedia más longeva de la historia de ABC. Y como la inevitable recta final ya está en marcha, sus protagonistas nos cuentan cómo están llevando el proceso de duelo.

Julie Bowen y Sofía Vergara en la última temporada de 'Modern Family'

¿Cómo está siendo el proceso de despedirse de 'Modern Family'?

Julie Bowen: Lloro cada vez que pienso en el final de la serie. Hemos estado trabajando en la serie durante más de una década y hemos atravesado muchas cosas juntos. Ha habido de todo: nacimientos, muertes, matrimonios... No sales de algo así sin dejar una buena parte de ti en ello y sin llevarte algo de esta familia contigo. Me refiero a ellos como mi familia de mentira, pero son mi otra familia. Será complicado superar esta temporada sin llorar constantemente.

Sofía Vergara: Voy a llorar durante toda la temporada porque Gloria ha sido el papel de mi vida. No creo que vaya a encontrar un trabajo así de especial de nuevo, en todos los sentidos.

¿Qué echaréis más de menos cuando acabe la serie?

Lloro cada vez que pienso en el final de la serie

Echaré mucho de menos a la gente con la que trabajo: los actores, los guionistas, los productores, el equipo... Todo el mundo. Será complicado revivir eso, así que estaré muy triste cuando acabe. El personaje es muy especial para mí y nos hemos convertido en una familia en plató. Será muy emotivo despedirme, eso está claro.

JB: Han pasado muchas cosas en la última década, pero suceden tan lento que no te das cuenta hasta que te paras a pensar en momentos como este. Ha sido increíble, y no me puedo creer cuánto echaré de menos a todo el mundo.

¿Cuántas lágrimas habéis derramado ya?

JB: Lloré el primer día de rodaje de la última temporada. Grabamos unas cuantas entrevistas en las que echábamos la vista atrás al comienzo de la serie, y no paré de llorar. Después, durante el parón de Navidad, fui a ver "El cascanueces" y me puse a berrear otra vez. Me di cuenta de que estaba llorando por culpa de Ty Burrell, porque una de las niñas de la obra se parecía a una de sus hijas y pensé, "Oh, no... No voy a ver a sus hijos crecer". La emoción me ha estado golpeando en momentos muy extraños, como en ese instante de "El cascanueces" y también decorando mi árbol de Navidad.

Ty Burrell y Julie Bowen en 'Modern Family'

¿Por qué lloraste con el árbol de Navidad?

JB: Todos los años, Nolan [Gould] nos da un adorno para nuestros árboles de Navidad, así que tengo once adornos suyos en mi árbol. De hecho, si no supieras que Nolan me había dado esos adornos, no sabrías por qué mi árbol tiene un aspecto tan loco. Pero bueno, lloro cuando pienso en eso. Estoy como, "Anda, ese adorno es de Nolan. Y ese. Y ese". Me entristeció pensar que no habrá otro el año que viene.

'Modern Family' viajará a París en la última temporada, ¿cómo ha sido esa experiencia?

SV: Cuando me dijeron que 'Modern Family' iría a París me hizo mucha ilusión, porque siempre que viajamos en grupo nos lo pasamos genial. Nos vemos aún más que cuando estamos en Los Ángeles, lo cual es maravilloso. Cuando estamos en Los Ángeles, cada uno se va a su casa al acabar de trabajar, pero cuando nos vamos fuera estamos todos juntos en el hotel.

JB: Estamos atrapados.

SV: Podemos pasar más tiempo juntos. Había estado en París muchas veces antes y es uno de los lugares más hermosos y románticos del mundo. Es una de mis ciudades favoritas. Además, pude ir mucho de compras, así que fue perfecto.

¿Os llevaréis algo del plató cuando os despidáis definitivamente de 'Modern Family'?

Gloria ha sido el papel de mi vida. No creo que encuentre otro trabajo así de especial

Mucha gente me ha hecho esa pregunta. Le he echado el ojo a un par de cosas, pero son tonterías. Cosas muy, muy estúpidas. Solía meter cosas en una caja para Ty y le decía, "No abras la caja. Cuando lleguemos al final, lo miraremos juntos". Pero alguien vació la caja porque pensaron que era basura. Acabaré llevándome algo estúpido, como la fruta falsa de la mesa de la cocina. No sé ni cuántas veces he intentado comerme de verdad esa fruta. Ty y yo nos comemos el atrezzo constantemente. Y la comida caducada. Así que me llevaré algo absurdo, pero que tenga significado para mí.

¿Por qué crees que la química entre Ty Burrell y tú ha funcionado tan bien?

JB: Creo que compartimos el mismo deseo de controlar nuestros miedos para hacer el trabajo lo mejor posible. Él siempre es el tipo de persona que dice, "¿Lo hacemos otra vez?" Cuando repasamos nuestras frases juntos por la mañana, las repetimos una y otra vez. Hay gente que no hace eso, y no pasa nada. Hay gente que no quiere hacer muchas tomas, lo cual también está bien, pero Ty y yo nos entendemos. Somos como, "Hagámoslo bien lo más rápido posible, así podemos hacer otras tomas y probar cosas nuevas". Estamos de acuerdo en eso. Por eso trabajamos tan bien juntos.

Sofía Vergara en la temporada final de 'Modern Family'

¿Cuánto ha cambiado vuestra vidas 'Modern Family'?

SV: Para mí fue un regalo acabar en una serie así, porque jamás pensé que fuera a conseguir trabajo con mi forma de hablar. No creía que fuera a encontrar algo tan exitoso, que sería visto en todo el mundo con un reparto tan increíble como este. También fue un regalo recibir todas las oportunidades con las que he contado mientras he trabajado en la serie, poder expandir mi marca y hacer todos los negocios que quería. Me da mucha pena que acabe, pero, por supuesto, tengo ganas de lo siguiente, como todo el mundo. Ese es nuestro trabajo como actores, seguir actuando. Pero me dará mucha pena.

En cuanto a ti Julie, ¿tienes proyectos en el horizonte?

JB: Me encanta trabajar. No sé qué es lo próximo que haré, pero no voy a parar. Por suerte, trabajar en una serie como 'Modern Family' durante una década te abre muchas puertas. No estoy en la calle y tampoco tengo el miedo de no llegar a fin de mes, pero me vuelvo loca cuando pienso en no trabajar. No funciona conmigo, pero no sé cuál será el siguiente paso.

¿Creéis que podréis replicar la química y el humor de 'Modern Family' en otra serie?

Quizá podríamos hacer un reboot en treinta años

No creo que vuelva a encontrarme con un grupo así ni a participar en una serie con este éxito. En mi vida. Se ha puesto el listón muy alto. Nada será tan bueno o mejor que 'Modern Family'. Pero tengo ganas de descubrir qué pasará después y me alegra haber aprovechado cada oportunidad durante los once años que he grabado 'Modern Family': cada ceremonia de premios, cada reunión... Todo. Sabía que acabaría en algún momento, pero trabajé durante veinte años antes de que llegara 'Modern Family'. Puede que no consiga más trabajos, pero ahora tengo dinero. Me puedo quedar sentada en casa.

¿Veis vuestro futuro más ligado a la televisión, al cine o a algo totalmente diferente?

SV: Espero hacer más televisión. Va a ser muy divertido, porque será una nueva etapa de mi vida. Ahora soy mucho más mayor, así que los papeles que interprete serán diferentes.

¿Estaríais interesadas en participar en un spin-off de 'Modern Family'?

JB: ¿Sería el spin-off tan bueno como 'Modern Family'? ¿Contaríamos con los mismos guionistas y el mismo reparto? ¿Trabajaría en Los Ángeles para poder ver a mis hijos? Si se alinean todas esas cosas, entonces sí. Por supuesto. Cuenta conmigo.

SV: Quizá podríamos hacer un reboot en treinta años.

¿Mantendrá el elenco el contacto cuando acabe la serie? ¿Tenéis algún chat grupal en el que estéis todos?

JB: Tenemos varios grupos. Hay bodas y (esperamos que) bebés en camino dentro de poco. Bueno, sé que habrá bodas, pero estoy segura de que también llegarán bebés en el futuro. Muchos de nosotros nos seguiremos viendo seguro porque vivimos cerca. Ty se muda a Utah, lo cual me mata. Es un golpe duro, pero seguiremos en contacto.