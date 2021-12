La cena de Nochebuena de las Campos, en peligro por una filtración sobre Carmen Borrego

Llega la Navidad y es tiempo de juntarse con la familia. Estas reuniones pueden crear más de un quebradero de cabeza y es que, todas las tensiones y disputas salen a la luz. Esto es lo que le ha ocurrido a Carmen Borrego, quien, mientras estaba preparando la mesa para la cena de Nochebuena, ha sido sorprendida por Kiko Hernández. Desde 'Sálvame' el colaborador afirmaba tener una información que podría hacer cancelar la Nochebuena de las Campos.

Carmen Borrego en 'Sálvame'

Carmen Borrego apareció muy alterada en pantalla y, después de abandonar las cámaras por negarse a hablar con Kiko Matamoros, Hernández conseguía que la pequeña de las Campos volviera para hablar. "A mí me ha llegado una información. Tú estuviste compartiendo mesa y mantel con el director de una publicación y, durante esa comida, había una persona en la mesa de al lado que escuchó la conversación íntegra y aportó material", adelantaba el colaborador.

Según la información que había recibido 'Sálvame', Borrego había pasado dos horas "rajando" de su hermana y su sobrina. Ella misma se apresuró a decir que "rajar" no era la palabra y, aunque reconoció que sí había tenido esa conversación, se mostraba segura en que "no tenía nada que ocultar" y que le daba igual lo que se hubiera grabado porque ella ya ha hablado de eso públicamente.

Carmen Borrego, "derrotada" por su situación familiar

En palabras de la propia fuente a la que accedió 'Sálvame', la hija de María Teresa Campos tenía una actitud "un poco derrotada y todo el rato estaba supernegativa". Tanto es así que hay imágenes que muestran el momento exacto en el que ella rompe a llorar, supuestamente asegurando que Alejandra Rubio era la culpable de los problemas con su familia.

"Decía que, por culpa de su sobrina, no podía estar bien ni con su hermana ni con su madre", aseguraba la fuente consultada. Además, según esta misma, parece que la gran preocupación de Borrego sería "no contar con un apoyo televisivo" en lugar de arreglar la mala relación con su familia. Tras estas filtraciones, la menor de la Campos negaba todo y aseguraba que las palabras que compartió con el director de esa revista no formaban parte de ninguna exclusiva.