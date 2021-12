La polémica envuelve de nuevo a la familia Campos. El clan televisivo afronta unas navidades de lo más atípicas debido al conflicto entre Terelu Campos y Carmen Borrego. Las hijas de María Teresa Campos se han enfrentado en varias ocasiones durante los últimos meses, por lo que se ha especulado mucho si dejarían a un lado sus diferencias para sentarse en la misma mesa durante alguna de las fechas señaladas.

Las Campos en Navidad

Kiko Matamoros aseguró en 'Viva la vida' que tenía información de cómo iban a ser las navidades en casa de las Campos: "Van a ser afortunadamente unas navidades de reencuentro", adelantó. El colaborador de 'Sálvame' detalló los planes de la mediática familia: "Se va a celebrar la cena en casa de Terelu. Estará, por supuesto, María Teresa, estará, por supuesto, Alejandra, no estará el padre de Alejandra y va a estar tita Carmen".

Además, el tertuliano aseguró que Borrego no iba a estar sola, sino que llevaría consigo varios acompañantes: "No solo va a estar tita Carmen, va a estar acompañada de su marido y de parte de la familia de su marido". Por último, bromeó con la cantidad de personas que iban a acudir a dicha cena especial: "A mí me parece el desembarco de Normandía", sentenció.

La respuesta de Alejandra Rubio

Por otro lado, Alejandra Rubio explicó que ella acudiría a dicha cena aunque no pasaría mucho tiempo junto a su familia: "Yo estaré un rato, cenaré y después me iré". Sin embargo, los colaboradores comentaron que no era muy normal que ambas cenasen juntas sin antes haber mantenido una conversación, a lo que la hija de Terelu Campos respondió: "Me parece un poco extraño. Muy normal no es, pero nosotras normales tampoco somos", señaló.