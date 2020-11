Chabelita podría salir de 'La casa fuerte 2' para estar con su familia durante todo el fin de semana

La noche del jueves 26 de noviembre, Telecinco emitió la décima gala de 'La casa fuerte', en la que tras las pruebas habituales entre los concursantes, Jorge Javier Vázquez anunció una importante decisión por parte de la organización del programa, que atañía a Chabelita Pantoja. Dada la situación de su familia a raíz del conflicto entre su hermano Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, los encargados del reality decidieron darle la oportunidad de pasar unos días con su familia, especialmente con la segunda, de la que carecía de información desde su ingreso, mientras que sí había podido ver a su hermano gracias a sus apariciones en televisión.

Isa Pantoja recibe la noticia de que puede salir de 'La casa fuerte 2' para ver a su familia

La decisión del programa fue transmitida a través de un telegrama aunque, antes de que la concursante pudiera conocer su contenido, Jorge Javier quiso transmitirle unas palabras de su hermano Kiko. "Tu hermano me escribió un mensaje el miércoles por la mañana. ¿Quieres saberlo?", planteó el presentador, que recibió un claro "sí" de Pantoja. "Buenos días, Jorge. Si tienes la oportunidad, dile a mi hermana que yo estaré en su boda, por nada del mundo me la perdería. Te mando un abrazo", leyó el catalán, de parte de Rivera. Unas palabras que llegaban después de que Isa compartiera con Asraf su inquietud sobre la lista de invitados de su boda, dado el actual distanciamiento entre su hermano y su madre. "Muchas gracias por decírmelo, porque estoy preocupada por él. Pero que se haya preocupado por decirme algo con toda la que está cayendo...", alabó la concursante, quien aprovechó para enviar un mensaje a Rivera.

"Espero que cuando salgamos podamos hablar. No soy de meterme en cosas de mamá y tú y me gustaría escucharte, entenderte y ayudarte en lo que pueda", manifestó Pantoja, quien reconoció que "sabía que ibas a venir, porque después de todo lo que hemos pasado, eres como mi padre". "Simplemente saber que te ha mandado un mensaje, me da mucha fuerza", añadió Isa, tras lo cual señaló que "aquí se aprecia mucho todo lo que llega", antes de tener ocasión de leer el telegrama en el que el programa le trasladaba la posibilidad de salir del reality durante el fin de semana, entre el viernes 28 y el domingo 29 de noviembre. "Sabemos que la situación que está sucediendo te tiene muy preocupada. La organización te permite salir durante el fin de semana para poder estar en tu casa con tu madre, con toda tu familia. Podrás salir mañana mismo. Buen viaje", rezaba el telegrama, que dejó congelada a Isa Pantoja ante aquel movimiento inesperado por parte de los encargados del reality.

"Mi cabeza dice que tengo que estar como todos"

Isa comparte la decisión del programa con Asraf en 'La casa fuerte'

"Puedes ir a ver a tu madre o a tu hermano si quieres, pero vuelves el domingo para la gala", aclaró el presentador, quien añadió que "Sonia, tu represente, ha dicho que sin ningún problema". "Medita la decisión, no estás obligada a nada. La organización simplemente te lo ofrece", señaló Jorge Javier, tras lo cual Isa confesó que "tengo hasta ganas de vomitar. No me esperaba esto" y admitió sentir miedo ante ese "permiso". "Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo. Y mi cabeza me dice que tengo que estar aquí y ya está, que no puedo vivir todo el rato pensando en lo mismo, que tengo que centrarme en el concurso y estar como todos", declaró la concursante, a quien el catalán ofreció la posibilidad de pensar durante un tiempo.

De hecho, ya en el final de la gala, Vázquez volvió a preguntarle a Isa cuál podría ser su decisión, ante un Asraf nada de acuerdo con que abandonara el reality. "No sé si reír o llorar", confesó el concursante, quien lanzó, medio en broma, medio en serio, la posibilidad de que su pareja no regresara al programa si la dejaban salir. "Sé que voy a volver supermal, no sé si voy a seguir con ánimo de estar aquí y tengo la cabeza hecha un lío", confesó por su parte la concursante, tras lo cual el presentador le indicó que tenía más tiempo para pensarlo y que los espectadores conocerían su decisión el domingo, una vez que Chabelita hubiera regresado, si decide visitar a su familia.