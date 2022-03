La guerra fría entre Chayo Mohedano y 'Sálvame' se torna cada vez más dura. Los cruces mutuos de acusaciones han vivido un nuevo capítulo como si de una ficción turca se tratase. En esta ocasión, la cantante volvió a utilizar su arma más preciada: Twitter. Desde su perfil quiso defender a Rosa Benito y cargar sin paliativos contra La fábrica de la tele, productora del vespertino de Telecinco: "Solo tengo que decir que estoy en contra de todo tipo de violencia", comenzó aseverando.

Si echamos la vista atrás, muchos han sido los comentarios que se han escuchado desde el plató de 'Sálvame'. Recordemos aquellas imitaciones un tanto satíricas de la mano de Kiko Hernández y Mila Ximénez, así como los ataques recibidos: "¡Sois unas mentirosas, no nos interesa vuestra vida!", pudo escucharse. Sin embargo, Rosario nunca se quedó atrás, asegurando que "carecen de educación" y que sufría "maltrato" personal y profesional desde la cadena.

Tiempo después de todo aquello, Mohedano volvió a hacer un traje a La fábrica de la tele: "Durante años, LFDLT (La fábrica de la tele), organización criminal jerarquizada, nos ha maltratado públicamente a mi marido, por ser mi marido, y a mí. Muchísimas víctimas os sufren a diario y actuáis delinquiendo", sentenció sin titubeos.

La cantante prosiguió con el hilo, explicando el porqué de su hartazgo: "Existe el caso 'Deluxe' con muchas víctimas vuestras. Seguís maltratando y demostráis que sois peligrosos. Hemos seguido con nuestra vida sin querer nada de vosotros salvo que se haga justicia. Habéis ofrecido acuerdos e incluso trabajos muy bien pagados para quitar demandas.

La cosa no quedó ahí, escribiendo palabras cada vez más duras: "Aprendimos que, si podemos hacer algo, si está en nuestra mano con la ayuda de la ley y la verdad el hacer justicia, así haremos. Nuestros hijos no deberían sufrir violencia por ser nuestros hijos y nadie se merece una televisión que delinque para hacer programas", comunicó.

Habéis intentado acabar conmigo muchas veces,pero he resistido a vuestro maltrato diario y no es la cadena,no equivoques,quien delinque es la productora,no manipules,la cadena se desentiende del daño q hacéis y eso es lo que no te deja dormir.

Espina?

No,soy vuestra estaca????