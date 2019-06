Chelo García-Cortés traiciona a sus compañeros de 'Sálvame' criticándoles en 'Supervivientes'

Tras estar a punto de convertirse en concursante de 'Supervivientes' en diversas ocasiones, no ha sido hasta 2019 cuando Chelo García-Cortés ha pasado a ser concursante oficial del exitoso reality show de Telecinco. Lo ha hecho en una edición marcada por la presencia de Isabel Pantoja, la que fuese su gran amiga. Ambas han vivido juntas durante semanas; un tiempo que les ha servido para hablar, acercarse y sin duda reconciliarse tras estar varios años sin dirigirse la palabra. Para la colaboradora de 'Sálvame' parece que el concurso le ha venido muy bien para recuperar a una amiga, pero lo que posiblemente no espera es que podría perder a muchos otros tras la revelación que vivimos este 15 de junio en 'Sábado deluxe'.

del formato de Telecinco. Tras estar varios días en las hondureñas islas como "Fantasma del pasado", la peruana ha visitado el espacio conducido por María Patiño para someterse a un "poliDeluxe" en el que no ha dudado en hablar de Chelo García-Cortés y contar lo que esta realmente piensa de sus todavía compañeros de programa. Y es que para sorpresa de la mayoría,... cuando las cámaras no grababan.

Chelo García-Cortés y Mila Ximénez]o

El "poliDeluxe" de Conchita Pérez confirmó que Chelo ha criticado a sus compañeros y por ello Saavedra quiso aclarar lo que sucedió. "Yo vi a una persona dolida, con lágrimas en los ojos. Cuando ella me hablaba así, yo me la creía porque yo creo en las personas", empezó contando la chica, explicando además que Chelo le había contado (cuando nadie les grababa) que "se fue a Honduras muy dolida por cómo se le había tratado en 'Sálvame' en los últimos meses". Según la que fuese también 'superviviente', Chelo le confesó que "'Sálvame' me ha hecho mucho daño", dejándole claro que la mayoría de sus compañeros no se habían portado bien con ella.

Todos... menos Belén Esteban. Y es que parece que Chelo sí tuvo buenas palabras para La Princesa del Pueblo. Saavedra contó que aunque Chelo no quiso cargar directamente contra ningún colaborador, cuando nombró a algunos de ellos, su rostro evidenciaba la mala sintonía que existía. Algo que sucedió cuando ambas hablaron sobre Mila Ximénez, momento en el que Chelo puso cara de asco. Pese a la gran curiosidad que esto despertó entre los colaboradores de 'Deluxe', Miriam no quiso mojarse sobre lo que había dicho Chelo sobre la mayoría, por lo que parece que la colaboradora tendrá mucho que aclarar, explicar y justificar cuando vuelva de 'Supervientes'.

Miriam Saavedra, decepcionada con Chelo

La ganadora de 'GH VIP 6' se mostró muy dolida con Chelo y es que, tal y como explicó, mientras que con ella criticaba a Mónica Hoyos y le aseguraba que iba a terminar siendo feliz con Carlos, a la primera pareja del presentador le decía lo mismo sobre Miriam. "Ella me hablaba mal de Mónica y de otros compañeros... y a Mónica le hablaba fatal de mi. Tenía un claro doble mensaje con las dos", afirmó la colaboradora, explicando que además se había enterado que al volver a España, "Chelo me puso a parir (...) me dijo hasta que estaba gorda".