El chico viral de la piscina de Teruel por su comentario racista: "Pensé en quitarme de en medio"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Hace aproximadamente 13 años,y junto a unos amigos en una piscina de Fuentecerrada. Allí, tras preguntarle una reportera por qué le gustaba tanto esa piscina,. La respuesta de él, que por aquel entonces tenía doce años, no dejó a nadie indiferente: "Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y".

Esta respuesta dejó helada a la reportera, que no sabía cómo solucionar tal comentario racista. Durante muchos años este vídeo ha estado viajando por redes, pero no ha sido hasta ahora que Álvaro ha querido conceder su primera entrevista, en este caso al youtuber Tiparraco. De esta forma, ha querido mostrar cómo vivió el hecho de convertirse en meme y todas las consecuencias negativas que le trajo.

Álvaro de joven en su vídeo viral en la piscina de Fuentecerrada

En la entrevista, confiesa que llegó a recibir incluso amenazas de muerte por este comentario, y que tuvo que acudir a juicio en 17 ocasiones. "Evidentemente tonterías decimos todos con 12 años, pero yo no nunca he sido de soltar racistadas. Cuando pasa de la risa a que me persigan hasta mi casa, llamarme a las tres de la mañana, que tuviese hasta miedo de salir a la calle (...) 17 juicios he tenido por este vídeo por racismo y xenofobia. Los gané todos", confesaba.

Todo este infierno lo vivió desde los 12 hasta los 17 años, 5 años en los que afirma haber vivido todo tipo de bullying y acoso, pensando incluso en quitarse la vida. "Arruiné mi adolescencia. Llegó a tal punto que en una calentada, fue solo un momento puntual, pero llegué a pensar en quitarme del medio", se sinceraba.

Tiparraco en su entrevista a Álvaro

No todo fue malo

Por otro lado, Álvaro también cuenta que a día de hoy se encuentra en otro punto totalmente alejado, en el que ha conseguido ser feliz y dejar todo esto atrás. "Era algo cerrado y me costaba muchísimo socializar. He hecho muchos amigos. Sueltas la frase, te reconocen y se echan a reír". Además, actualmente está acabando sus estudios de producción agropecuaria y tiene su propio canal de youtube.