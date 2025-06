Tania, la fan "intensa" de Lydia Lozano, vuelve a hacerse viral por otro momento incómodo

Por Sandra Alcaide Barrón |

La historia de Tania y Lydia Lozano . Desde ese año, la colaboradora de ' La familia de la tele ' respondía a sus mensajes y formaron una estrecha relación fan-ídolo. Tras más de 10 años, su relación ha sufrido miles de cambios y han tenidode los que las redes se han hecho eco.

"De repente veo un chat con más de 20 personas y todas hablando de madrugada. Entonces ya uno por privado me dice que esta chica le ha dado el teléfono a todos sus amigos. Entonces cogí, la bloqueé, luego me llamó por otro teléfono (...) Me dijo 'perdóname, perdóname' y le dije 'mira, fulanita', es que no la quiero ni nombrar, 'esto se ha acabado'". Esto era lo que contaba Lydia Lozano sobre Tania en Sálvame en el año 2014. A raíz de este suceso, hubo (al menos según Tania) una especie de reconciliación entre ambas y que provocó su primer encuentro en persona en marzo de 2025, en una firma de libros.

Tania en la caseta de Lydia Lozano después de que esta le hubiera firmado ya el libro

El vídeo de este primer contacto entre ambas no tardó en hacerse viral en redes. Todo el mundo comentaba lo invasiva que estaba siendo la fan con la colaboradora, además de la incomodidad que podía percibirse en la cara de esta. De todas formas, Tania decidió no darle importancia y reinterpretar todo este revuelo a su forma: "Seguid viralizando mi vídeo con Lydia que igual con suerte me llaman de 'Ni que fuéramos Shhh' / el nuevo 'Sálvame'! Por cierto si sigue así subiré otros vídeos que tengo con otros famosos... que tengo algunos que no he subido pero viendo el éxito que ha tenido este...'.

Tania y Lydia Lozano otro día distinto en la Feria del Libro de Madrid

Ese primer encuentro no sería el último. Durante la Feria del Libro de Madrid, Tania visitó en múltiples ocasiones la caseta donde firmaba Lydia Lozano. "Lydia Lozano siendo tendencia gracias a nuestro encuentro", decía. Además, durante esta nueva interacción, afirmaba que "Lydia no quiere que vaya a más firmas con el mismo libro... la próxima vez tendré que comprarme otro, me imagino (si hay más, que no lo sé)". De nuevo, su propia interpretación después de que la periodista le firmara 3 veces el mismo libro. Una manera de ver las cosas que difiere bastante de la que tienen el resto de usuarios de Twitter.

Tania lleva acosando y persiguiendo a Lydia desde hace mas de 10 años. La persigue a todas partes y hasta tiene su numero de telefono.

Hoy ha habido una firma de libros y Tania ha perseguido a Lydia toda la mañana, hasta le ha seguido a la cafetería pic.twitter.com/ubB2aA7Ssf — GlRl (@EIGlRl) June 14, 2025

primero hice que las personitas de rp se enteraran de zeudi y ahora que se enteren de tania, una chica que se dedica a acosar a lydia lozano de sálvame. os dejo el mejor vídeo de internet (tania inventándose q tenía bingo para estar de cerca de patiño) ?? pic.twitter.com/GbCZMgWWXF https://t.co/keBVa9PylD — simp de cersei, alicent y daenerys (@leviathanspower) June 15, 2025

.@TaniaKaty2 momento en el que Lydia se enfada y le dice que se vaya pq no deja de molestarla.#Tania14J pic.twitter.com/yu46tmD5eQ — «FR?N» (@FranCleCor) June 14, 2025

Este vídeo es oro de Tania y Lydia Lozano jajajajajjaa pic.twitter.com/b7Hz2fgQAN — gesvcrista (@gesvucrista) June 14, 2025

Chica, que te ibas a presentar en el funeral de la madre de Lydia sin haberte invitado nadie, si hay algo que NO RESPETAS es el dolor y los límites de los demás.



INTERNATE EN UN CENTRO PARA GENTE COMO TÚ ANTES DE QUE HAGAS DAÑO A ALGUIEN!!! — yope (@asapxye) June 16, 2025

Cuando se ha colado la fan esa con Tonmy Cash me a recordado a la Tania con Lydia Lozano pic.twitter.com/jj2Gk7ARIN — ???????????????? ???????????????????? (@AlexLopez_3469) May 13, 2025

Aún hay más sobre esta historia

La fan se defiende de todos aquellos que la denominan como "acosadora": "Lydia me tiene cariño incluso cuando se enfada, la conozco bien, llevamos años hablando". A pesar de todo el revuelo de este último encuentro entre ambas, publicaba en sus redes: "Lydia me ha hecho videollamada y se ha cortado, puto móvil. Literalmente no pude ni cogerla, voy a liberar espacio que creo que mi móvil está petado".

Parecía que todo estaba en calma en su relación, pero pasadas unas horas escribía un post nuevo en twitter que indicaría todo lo contrario: "Estoy super cabreada ahora y me arden las manos... ¡Lydia me ha bloqueado por vuestra culpa porque no paráis de malmeter!". De esta forma, se mostraba visiblemente enfadada interpretando que su ídolo se comportaba de esa forma debido a los comentarios de la gente en redes sociales, y no porque pudieran haberle molestado sus acciones.