El cabreo viral de una presentadora argentina que abandona el plató entre gritos y lágrimas

Mariela Fernández es una presentadora y periodista argentina del canal Crónica TV. En estos últimos días de febrero, se ha hecho viral un clip suyo en el que, después de una confusión con respecto a la sección que estaba presentando, se enfadaba al grito de "¡No se puede laburar así, loco! ¡No se puede laburar así!", para después abandonar el plató entre lágrimas. Se desconocía el verdadero motivo de esta situación, hasta ahora.

En un programa argentino llamado 'Ángel responde', el periodista Santiago Riva Roy se pudo poner en contacto con los trabajadores de Crónica TV para preguntar sobre lo sucedido. Riva aseguró que ese canal tiene medios muy rudimentarios y unos materiales antiguos que muchas veces no funcionan bien, algo que, en este caso, provocó un fallo de comunicación entre el control y la presentadora y un comentario fuera de lugar.

Ella no oía bien al control y se lo comunicó, a lo que el productor dijo en alto: "Esta mogólica dice que no me escucha". Este comentario lo escuchó Mariela Fernández y fue lo que provocó una reacción que hizo que se fuera de plató hacia el control para, según comenta Riva, "armarla muy grande". "Estas cosas pasan todos los días. Capaz te suben el volumen de los auriculares y te dejan sordo, capaz dejan abierto otro micrófono y vos estás escuchando o escuchás como te critican... son cosas que pasan en vivo", comentaban en el programa.