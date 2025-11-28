Alberto Chicote: "Si participara en 'Batalla de restaurantes' lo haría con mis callos madrileños"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Alberto Chicote regresa a laSexta este martes 4 de noviembre con una tercera temporada de 'Batalla de restaurantes'. En esta nueva edición del programa de cocina, el chef visitará lugares nuevos con sus platos más representativos como Valencia y su paella. Además, el concurso ha introducido nuevas dinámicas para evitar que los concursantes se saboteen entre ellos.

Por otro lado, el cocinero también habla del regreso de 'Pesadilla en la cocina', que pronto iniciará las grabaciones de su décima temporada y de las Campanadas de este año, que Atresmedia retransmitirá de manera simultánea en Antena 3, laSexta y Atresplayer.

Alberto Chicote en la nueva entrega de 'Batalla de restaurantes'

¿Hay alguna novedad en esta nueva temporada?

Tenemos una novedad y, de hecho, muy importante. Hemos incorporado a la competición un sistema de penalizaciones para quienes o no se comporten como deben o puntúen gratuitamente por abajo solamente para hacer una estrategia de "Os voy a votar a todos a cero y así seguro que nada". Hemos incorporado unos tenedores que salen solamente al final de la competición, en la confrontación final y que son un tenedor amarillo y un tenedor rojo y afectan directamente a la puntuación del concursante que se ve penalizado.

El año pasado tuviste que abroncar a un concursante precisamente por eso, ¿crees que así se lo pensarán mejor antes de hacerlo?

A raíz de eso, en esa temporada, tanto la cadena como la productora, como yo mismo en este caso, anduvimos dándole vueltas a ver qué podíamos hacer para afinar más y para que el resultado de la competición sea más certero y justo. Lo hicimos de esta manera y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado.

¿Qué va a sorprender más a la audiencia esta temporada sobre los concursantes?

Los concursantes son propietarios de restaurantes como los anteriores, ahí no hay grandísimas diferencias. Pero es verdad que vamos a provincias diferentes y eso siempre he dicho que es una de las cosas que más enamoran de 'Batalla de restaurantes'. Esa idiosincrasia local que marca el por qué un programa en un sitio es diferente a un programa en otro. No tiene nada que ver hacer un programa en Valencia, en Galicia, en Cataluña o en Andalucía.

Alberto Chicote presentando la nueva temporada de 'Batalla de restaurantes'

¿Ha habido muchas peleas o tensiones entre los restaurantes?

No te puedo hacer muchos spoilers, pero claro, siempre hay tensión entre los concursantes.

Si tuvieras que formar parte de 'Batalla de restaurantes' como participante, ¿con qué plato regional te gustaría competir?

Yo estoy en Madrid, así que tendría que ser uno de los clásicos madrileños. Este año, en esta temporada, hacemos los callos en Madrid y sinceramente creo que los míos son muy buenos, así que si participara en 'Batalla de restaurantes' lo haría con mis callos madrileños.

¿Qué localidades y platos habrá en esta nueva temporada?

Vamos a ir a Cantabria, a Salamanca... que además allí nos pilló el apagón. De repente salgo grabando y "¡Ay, que nada funciona!" y nos quedamos todos oscuros. Hemos probado muchos platos nuevos esta temporada.

Habéis afrontado muchos retos en estas dos primeras temporadas como encontrar el mejor gazpacho o la mejor sopa castellana, ¿cuál teníais más ganas de enfrentar en esta tercera?

Sobre todo teníamos ganas del programa de Valencia, porque era un programa que estaba previsto en la segunda temporada, pero a raíz, desgraciadamente, de la dana de Valencia, evidentemente no era momento de ir a hacer un 'Batalla de restaurantes'. Así que lo guardamos y lo pudimos hacer en esta tercera.

Alberto Chicote posando en la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes'

¿Coincidirá algún restaurante de los que saquéis con alguno de los de la versión valenciana, 'Cartes en joc'?

No lo sé porque no lo he visto, no te sé decir.

¿Te gustaría hacer un crossover con Marc Ribas o con algún presentador de las otras versiones?

Hombre, claro, encantado. Todo lo que sea hacer cosas nuevas y divertidas, pues sería la bomba.

'Top Chef' regresará a España de la mano de TVE. ¿Guardas buen recuerdo de vuestra etapa con el programa en Antena 3? ¿Te hubiera gustado volver a formar parte de él de nuevo?

Buenísimo, lo pasamos de maravilla. Creo que hicimos cuatro temporadas que fueron espectaculares. Tuvo un montón de seguimiento y bueno, en aquel momento la cadena decidió cortarlo, no seguir con ello. Yo estaría feliz de volver a hacerlo en el caso de que pudiese ser, pero no lo creo, la verdad.

¿'Pesadilla en la cocina' tiene ya fecha de regreso?

Nos quedan pocos meses para empezar a grabar la nueva temporada. Eso es todo lo que te puedo decir, que volvemos, que ya se confirmó que haríamos la décima temporada, lo que pasa es que no hemos empezado a grabar todavía, pero empezaremos pronto.

Este año darás de nuevo las Campanadas y en esta ocasión se emitirá a la vez en Antena 3, laSexta y Atresplayer, ¿esto genera presión o al contrario?

Yo creo que nos hace mucha más ilusión, tanto a Cristina Pedroche como a mí, que ya nos hemos convertido como en una pareja icónica de las Campanadas. Son nuestras décimas Campanadas juntos y este año la cadena ha tomado esta decisión de tener mucha más audiencia y mucha más repercusión, y nosotros felices de atender el encargo. Siempre digo que a mí, cada año que recibo la llamada para decirme 'Oye, Alberto, ¿te sigues apuntando a las Campanadas?", siempre es de las mejores llamadas del año.