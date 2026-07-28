Christian Gálvez grabará dos pilotos de un concurso basado en 'El Rosco' para Estados Unidos

Por Fidel Conejero |

Christian Gálvez volverá a vincularse a 'El Rosco', la prueba que marcó buena parte de su trayectoria televisiva. Según informa 20minutos, el presentador viajará próximamente a Los Ángeles para grabar dos pilotos de un concurso basado en esta mecánica, uno en inglés y otro en español, con el objetivo de explorar su posible adaptación al mercado estadounidense.

El proyecto está impulsado por MC&F Broadcasting Production and Distribution, la compañía neerlandesa propietaria de los derechos de 'El Rosco'. Será la primera vez que la empresa produzca esta prueba para Norteamérica, donde pretende testar su viabilidad a través de un formato que culminará con la popular prueba final.

Un proyecto independiente de 'Rueda la letra'

La iniciativa no guarda relación con 'Rueda la letra', el nuevo concurso anunciado por Telecinco para la próxima temporada y que también incorporará 'El Rosco' como prueba decisiva y que estará presentado por Carlos Sobera. En este caso, MC&F explota los derechos de la mecánica de forma independiente al formato completo de 'Pasapalabra', cuyos derechos internacionales pertenecen a ITV Studios, una separación respaldada por la justicia española.

La grabación de estos pilotos supone además un nuevo capítulo en la trayectoria de Christian Gálvez, que estuvo al frente deentredurante su etapa en. Tras presentar miles de entregas del concurso, el comunicador volverá a ponerse delante de, aunque esta vez con la vista puesta en suen el mercado estadounidense.

Una vez finalizada la grabación en inglés y en español, la intención de la compañía será presentar ambos pilotos a distintas cadenas estadounidenses para intentar encontrar una ventana de emisión. De prosperar el proyecto, sería la primera adaptación de esta mecánica producida por MC&F para el mercado norteamericano.