Telecinco promociona el regreso de la prueba del rosco tras la sentencia sobre 'Pasapalabra'

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Apenas unas semanas después de desaparecer de 'Pasapalabra', la prueba más famosa de la televisión española ya prepara su regreso a Telecinco. Mediaset ha lanzado el primer vídeo promocional del nuevo concurso que recuperará la mecánica de la prueba que durante años cerraba cada entrega del concurso.

El movimiento llega en pleno recrudecimiento de la batalla judicial entre Mediaset y Atresmedia. El Tribunal Supremo obligó a Antena 3 a retirar "El Rosco" de 'Pasapalabra' al reconocer que los derechos de la prueba pertenecen a la empresa neerlandesa MC&F, que licenció su explotación a Mediaset.

Llama la atención, sin embargo, la forma elegida por Mediaset para presentar el regreso del formato. En la promoción difundida por la cadena no se habla de 'El Rosco', sino de "la prueba del rosco". Una elección que no parece casual, ya que aunque el grupo dispone de la licencia de explotación de la mecánica del juego, la denominación comercial "El Rosco" sigue formando parte, al menos por ahora, de ITV Studios, que produce 'Pasapalabra' para Antena 3.

Para mantener el concurso, Antena 3 sustituyó la prueba por "AlaZ", una adaptación de un formato suizo que ahora también parece que acabará en los tribunales tras la demanda anunciada por MC&F y Mediaset, mientras ambas compañías mantienen además abierto otro litigio por la titularidad de la marca 'Pasapalabra'.