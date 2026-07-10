Las diferencias entre 'AlaZ' y 'El Rosco' tras la nueva batalla judicial por 'Pasapalabra'

Por Fidel Conejero |

La futura demanda anunciada por Mediaset España y MC&F contra Atresmedia vuelve a situar en el centro del debate a 'AlaZ', la prueba que sustituyó a 'El Rosco' en 'Pasapalabra'. Mientras los demandantes consideran que la nueva mecánica mantiene elementos protegidos por la sentencia del Tribunal Supremo, la adaptación del formato suizo 'DallAZetA' introdujo una serie de cambios respecto a la prueba que durante años puso el broche final al concurso.

Aunque 'AlaZ' mantiene la condición de prueba final de 'Pasapalabra' y enfrenta a los dos concursantes por el bote acumulado, la nueva mecánica incorpora modificaciones tanto en el desarrollo del juego como en su apartado visual respecto a 'El Rosco'.

Así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra': "A la Z"

Así es 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra'

Uno de los principales cambios afecta a la propia. Mientras que enuna misma definición podía admitir distintas respuestas válidas, encada pregunta solo tiene. Los concursantes conocen además elde la palabra buscada, un elemento que acerca la dinámica ay modifica la estrategia durante la prueba.

También cambia la forma de jugar. A las dos opciones tradicionales (responder o pasar palabra) se suma una tercera posibilidad: solicitar una pista pronunciando la palabra "Letra". Esa ayuda revela uno de los caracteres de la respuesta, pero penaliza al concursante con la pérdida de cinco segundos de su tiempo.

Las diferencias también se trasladan al apartado visual. Desaparece la característica disposición circular de las letras para dar paso a una representación horizontal, se incorporan nuevos grafismos y tipografías, una cabecera propia y una nueva sintonía. Además, el espectador puede ver en pantalla tanto la definición como la respuesta correcta una vez resuelta, algo que no sucedía en 'El Rosco'. Los concursantes disponen asimismo de referencias visuales constantes sobre el tiempo restante, la letra que están jugando y el número de caracteres de la palabra.

Otra de las novedades afecta al componente estratégico. El participante que llega con más tiempo acumulado tras las pruebas anteriores puede elegir si comienza el recorrido desde la A hasta la Z o en sentido inverso, de la Z a la A. Además, el tiempo inicial pasa de 85 a 110 segundos, un incremento ligado a la nueva mecánica del juego, ya que los concursantes pueden perder tiempo al solicitar pistas y necesitan comprobar que la palabra elegida coincide con el número de letras mostrado en pantalla.

Ahora será la Justicia la que deba determinar si esas diferencias son suficientes para considerar que 'AlaZ' constituye un formato distinto o si, por el contrario, mantiene elementos protegidos de 'El Rosco', tal y como sostienen MC&F y Mediaset en la demanda anunciada este jueves.