Mediaset reabre la guerra de 'Pasapalabra' y El Rosco con una demanda para retirar "AlaZ"

Por Fidel Conejero |

Apenas tres semanas después del estreno de "AlaZ", la guerra judicial en torno a 'Pasapalabra' vuelve a abrir un nuevo capítulo. La empresa neerlandesa MC&F, propietaria de los derechos de "El Rosco", ha decidido demandar a Atresmedia al considerar que la nueva prueba final del concurso mantiene demasiadas similitudes con el formato cuya emisión tuvo que cesar el pasado mes de junio por orden del Tribunal Supremo.

La demanda contará con el respaldo de Mediaset España, grupo que actualmente posee los derechos de explotación de "El Rosco" en nuestro país y que prepara un nuevo concurso alrededor de esta prueba. Además de reclamar una indemnización por la supuesta vulneración de sus derechos, los demandantes solicitarán medidas cautelares para que la Justicia ordene el cese inmediato de las emisiones de "AlaZ" mientras se resuelve el procedimiento.

Así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra': "A la Z"

MC&F considera que "AlaZ" reproduce los elementos protegidos de "El Rosco"

La base de la futura demanda se encuentra en la, ratificada por elel pasado. Ese fallo obligó a Atresmedia adeal considerar queera lade los derechos de ese formato.

Tras la desaparición de la histórica prueba el pasado 19 de junio, Antena 3 estrenó "AlaZ", una adaptación del formato suizo "DallAZetA". Sin embargo, tanto MC&F como Mediaset sostienen que la versión emitida por Atresmedia conserva numerosos elementos que la sentencia identificó como característicos de "El Rosco", entre ellos el enfrentamiento entre dos concursantes por un bote acumulado, las preguntas ordenadas alfabéticamente, el tiempo ganado en pruebas anteriores o el papel de la prueba como desenlace del concurso.

Según defienden los demandantes, la adaptación española guarda incluso más semejanzas con "El Rosco" que con el propio formato suizo del que Atresmedia adquirió los derechos, ya que en su versión original participa un único concursante, no existe continuidad entre programas ni tampoco un bote acumulado.

Mientras la batalla judicial vuelve a los tribunales, Mediaset continúa desarrollando el concurso que recuperará la mecánica de "El Rosco" para su próxima temporada. El grupo ya ha avanzado que el formato no podrá utilizar el nombre de la prueba, cuyos derechos comerciales siguen perteneciendo a ITV Studios, y que confía estrenar la nueva prueba durante los próximos meses una vez concluya su desarrollo.

De prosperar la petición de medidas cautelares, Atresmedia podría verse obligada a retirar también "AlaZ" de 'Pasapalabra' mientras la Justicia determina si la nueva prueba constituye realmente una obra distinta o, por el contrario, reproduce los elementos protegidos del histórico "El Rosco".