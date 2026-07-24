Por Diego López |

Telecinco ya tiene casi todo listo para lanzar su nuevo concurso en el que incorporará El Rosco, la famosa prueba que 'Pasapalabra' tuvo que dejar de emitir por problemas legales hace unas semanas. La cadena ha elegido a la productora Bulldog TV y a Carlos Sobera para capitanear este proyecto, que se llamará 'Rueda la letra'.

Aún no hay muchos más detalles, más allá de que el nuevo concurso estará dirigido por Rafa Guardiola, quien ya llevó los mandos de 'Pasapalabra' en Mediaset durante más de una década.

Estreno en la nueva temporada mientras su futuro se dirime en los tribunales

Telecinco lanzará este nuevo concurso el próximo curso, aunque. Serán los que tengan que decidir si "AlaZ", la nueva prueba con la que Antena 3 reemplazó El Rosco, es o no lo suficientemente similar a la antigua.

También está pendiente por resolver una disputa sobre la propiedad de la marca Pasapalabra, que por ahora conserva Atresmedia.

Carlos Sobera, pluriempleado en Mediaset

Mediaset confía una vez más en Carlos Sobera para llevar las riendas de un nuevo proyecto. El presentador vasco se ha convertido en una de las apuestas más sólidas del grupo, y asumirá el que será su tercer formato en antena junto a 'First Dates' y 'El precio justo'. Se espera también que regrese al frente de 'Casados a primera vista' a lo largo de la próxima temporada.

Telecinco tiene aún que decidir la franja en la que coloca 'Rueda la letra'. Aunque la tarde cara a cara con 'Pasapalabra' podría ser su ubicación natural, existe también la posibilidad de que se sitúe en el access prime time, compitiendo contra 'El hormiguero' y 'La revuelta'. Telecinco no tiene un formato estable en esta franja desde hace meses, tras intentos fallidos con Jorge Javier Vázquez y 'Cuentos chinos' así como con Carlos Latre y 'Babylon Show'. Ambos apenas duraron unos días.

Un concurso en esta franja no es una apuesta descabellada, puesto que muchas cadenas autonómicas lo practican con notable éxito. En Andalucía Canal Sur, y en Castilla La Mancha CMT, emiten con acierto 'Atrápame si puedes' con Antonio Garrido, mientras que Aragón TV hace lo propio con 'Sopa de letras' y Miki Nadal. Ambos espacios consiguen audiencias más que notables que consiguen plantar cara a las ofertas de las generalistas.