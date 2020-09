Christofer Guzmán se opera las orejas "porque le sale de los huevos, no por lo que le diga la gente"

Fani Carbajo ha vuelto a su canal en la web de Mediaset "súper mega emocionada" porque iba a contar una noticia que nadie se podría esperar. Ha ido cebando de qué se trata, comentando que el protagonista es Christofer Guzmán y es sobre un cambio físico. Antes de desvelar más información, Fani ha declarado que someterse a esa operación ha sido una decisión de él y que ella no puso ninguna pega.

Christofer, tras la operación

"No ha hecho el cambio por ningún complejo, sino porque le ha dado la gana", comentaba Fani antes de entrar a la habitación del hospital para llevar a su pareja antibióticos y antiinflamatorios. Ahí está Christofer, con la cara más hinchada de lo normal, dolorido, y con una venda rodeando su cabeza. Y es entonces cuando ella desvela de qué ha sido la operación.

"¿Quién te iba a decir a ti que te acabarías operando las orejotas? Ya no me voy a poder meter contigo", dice en confianza Fani a su pareja. Acto seguido, una sanitaria entra en la habitación para quitarle el vendaje y hacerle la cura. "¡Ay, mira qué bien! ¡Qué pegaditas!", comenta la pareja del recién operado, y añade: "¡Qué guapo, cuqui!". La pareja presta atención a cómo tienen que seguir los cuidados en casa y qué medicación tiene que seguir tomando.

Recadito para los haters

A la salida del hospital, Fani ha querido mandar un mensaje "para los haters": "Antes os metíais con sus orejas, que si parecía Dumbo o no sé qué. Veamos ahora. Se ha operado porque le sale de los huevos no por lo que le diga la gente. Esperemos a ver si se calla ya la gente porque nunca estáis contentos". Ella alegaba que "cada una hace con su cuerpo lo que quieren", a lo que él seguía: "De los que están en la tele, que me digan quién no se ha hecho ningún apaño". Dicho esto, Fani remató: "El que más, Matamoros".