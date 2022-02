Las claves de 'Ser o no ser', la serie protagonizada por un adolescente trans, que presenta su cartel oficial

Una clase de bachillerato escénico es el escenario principal de 'Ser o no ser', la nueva serie de Playz. Se trata de una comedia dramática juvenil que cuenta la historia de Joel, un adolescente trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete, al mismo tiempo que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición.

Cartel oficial de 'Ser o no ser', la serie de PlayzRTVE

'Ser o no ser' supone el debut frente a las cámaras del joven actor trans Ander Puig, quien da vida a Joel, el protagonista, y que también se ha incorporado a 'Élite' en su sexta temporada. El reparto se completa con Júlia Gibert, Berta Galo, Lion, y caras nuevas como las de Enzo Oliver, Nil Carbonell, Eduardo Torres y Anna Bernal. Además, Emma Vilarasau vuelve al audiovisual después de casi una década dedicada exclusivamente al teatro para dar vida a Carmen, la profesora de interpretación, mientras que Anna Alarcón da vida a la madre del protagonista.

La serie se compone de seis episodios de 25 minutos de duración, está producida por RTVE en colaboración con Big Bang Media (The Mediapro Studio). Ha sido creada y escrita por Coral Cruz y dirigida por Marta Pahissa, y FormulaTV presenta en primicia el cartel de este proyecto de Playz, la plataforma juvenil de Radio Televisión Española.

Así surge 'Ser o no ser' y cómo llega Ander Puig

Coral Cruz, creadora de 'Ser o no ser', recuerda que "el origen de la serie se remonta al verano de 2019 cuando una amiga me explicó que su hijo había empezado a transitar. El conocimiento de este caso cercano me hizo ver el enorme potencial dramático del proceso de transición de un adolescente trans, del que, además, apenas había referentes de ficción. Esto me motivó a iniciar una larga investigación, durante la cual tuve la suerte de contar con Damián Díaz, educador y miembro del colectivo trans, que se incorporó como asesor durante el desarrollo del guion".

"Con el apoyo de Big Bang Media y Playz, insistimos en que nuestro protagonista fuera interpretado por un joven actor trans. Tras un meticuloso proceso de casting, encontramos a Ander Puig, un joven barcelonés de 20 años, que nos ha regalado una emocionante actuación desde la verdad de su propia experiencia. Siempre quisimos hacer una serie realista, pero también divertida e inspiradora, en la que el proceso de transición del protagonista fuera naturalizado al máximo y contrastado con su sueño de convertirse en actor", añade la creadora.

Lo que cuenta esta serie con Joel

Joel, un chico trans de 16 años, comienza el bachillerato escénico en un nuevo instituto donde nadie lo conoce. Hace unos meses que está transitando y, con el passing que tiene, puede presentarse a sus compañeros tal y como siempre se ha visto. Sin embargo, la ocultación de su proceso de transición entrará en conflicto con la exigencia de su profesora de teatro, quien pide a sus alumnos que se quiten todas las máscaras que llevan puestas para poder meterse en la piel de sus personajes. Joel tiene miedo de no ser aceptado y también de perder el interés de Ona, una compañera de clase, de la que se ha enamorado a primera vista.