Así va a ser la cobertura de RTVE de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Este 6 de febrero se encenderá la llama olímpica en Milán-Cortina d'Ampezzo para inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Por esta razón, RTVE ofrecerá una gran cobertura en una edición en la que la delegación española llega con la participación de 20 deportistas, el mismo número que en Sochi 2014. En total, más de 2.900 atletas de 93 países compiten en 16 disciplinas olímpicas, donde destaca el debut del skimo, esquí de montaña.

RTVE afronta la competición con todo preparado: más de 40 profesionales (redactores y técnicos) se volcarán para que los espectadores no se pierdan la participación de los deportistas españoles; las grandes estrellas de los deportes de invierno; y las pruebas más espectaculares.

500 horas de emisión

La cadena principal de la retransmisión va a ser Teledeporte, para seguir en directo todo lo que suceda en el norte de Italia con más de 500 horas en directo lineal y en digital, pues también podrá seguirse en RTVE Play. En concreto, habrá 16 horas diarias en Teledeporte, de 08:00 a 23:00 horas; y cuatro señales en RTVE Play con un apartado especial para seguirlo en directo o en diferido.

Promoción de los JJOO de invierno en RTVE

Profesionales y especialistas

Por su parte,y el corresponsal en Italia, Jordi Barcia, estará en la inauguración y en las pruebas en las que los españoles tengan opciones de medalla. En estos últimos días, antes de la cita, 'Radiogaceta de los Deportes' ha entrevistado a olímpicos como Lucas Eguibar, Oriol Cardona o Joaquín Salarich.

Cada noche, Teledeporte ofrecerá un programa diario, en torno a las 23:00, presentado por Ernest Riveras desde Sant Cugat, con lo más destacado, las imágenes más curiosas, las pruebas más espectaculares y la colaboración en plató de Paula Fernández Ochoa. También los Telediarios recogerán la información más destacada, con foco en los deportistas españoles, a través de las enviadas especiales Lourdes García Campos y Mercedes González.

Al frente de las retransmisiones, profesionales de RTVE como Javier López, Arseni Pérez, Julia Luna, Ángel Cárceles, Ramón Carreras, Paco Grande, Amat Carceller, Nuria Godoy, Virtudes Fernández, Eva Aguilera, Diego Martínez o Felipe Fernández, junto a especialistas en las diferentes disciplinas olímpicas como Pablo Egea (esquí alpino y saltos), Susana Palés (patinaje artístico), Cristian Mestres (skeleton, luge y bobsleigh), Bosco Hernando y Alfonso Mills (hockey hielo) o Joe Llorente (esquí de fondo).

RTVE promociona los JJOO de invierno y sus fechas

Gran presencia española, la mayor desde 2014

La cita olímpica arrancará este viernes 6 de febrero desde San Siro, eje de la Ceremonia de una Ceremonia de Inauguración que dará protagonismo a todas las sedes olímpicas y que contará con los comentarios de Paco Grande y Amat Carceller; la ceremonia de clausura tendrá lugar en Verona el 22 de febrero y la comentarán Amat Carceller y Ángel Cárceles.

Entre las posibilidades de medallas españolas Queralt Castellet y Lucas Eguibar en snowboard; y Ana Alonso y Oriol Cardona en esquí de montaña, como las de mayores opciones. Joaquín Salarich y Arrieta Rodríguez (Esquí alpino); Bernat Sallet, Jaume Pueyo y Marc Colell (Esquí de fondo); Lucas Eguibar, Álvaro Romero, Queralt Castellet, Nora Cornell (Snowboard); Tomás Guarino, Tim Dieck y Olivia Smart, Asaf Kazimov y Sofia Val (Patinaje Artístico); Nil Llop y Daniel Milagros (Patinaje de velocidad); y Oriol Cardona, Ot Ferrer Martínez, Ana Alonso y María Costa (Esquí de montaña) integran la delegación española en Milán-Cortina.