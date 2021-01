Los colaboradores de 'Sálvame' reclaman cobrar como presentadores de 'Sálvame Limón'

Durante la tarde de hoy, 25 de enero, en 'Sálvame' ha ocurrido una confesión bastante peculiar. En uno de los momento, un grafismo ha mostrado el mensaje "Jorge Javier ha recibido un impactante mensaje de Francisco Rivera que nos va a contar a continuación", a lo que el presentador ha reaccionado ante la dirección del formato de las tardes de Mediaset.

Colaboradores de 'Sálvame'

El presentador ha empezado diciendo que "Alberto, lo que yo no quiero es que me utilicéis. Ya me habéis utilizado con María Teresa Campos para poner cartelitos. Ahora este. Sí, lo he recibido, pero ahora yo quiero mi parte de colaborador también", añadiendo también que "claro, es que hoy estoy ocupando más parte que vosotros, que no habéis traído ninguna noticia".

Ha sido Kiko Matamoros quien ha saltado de la silla, ante la inesperada petición de Jorge Javier Vázquez, afirmando que "me parece muy bien tu petición, pero que a partir de ahora paguen también a los presentadores de cuatro a cinco", dando a entender al público que dicha labor estaría incluida dentro de su sueldo, sin percibir mayor cantidad al ponerse al frente de 'Sálvame Limón'.

Este comentario ha sido recibido por los colaboradores con gran agrado, en especial algunos como Belén Esteban, Alonso Caparrós o Lydia Lozano, que suelen ponerse al frente del espacio. Ante esto, Jorge Javier ha respondido con una risa, afirmando que "eso ya es otro negociado", a lo que la colaboradora Lydia Lozano ha añadido que "te ha salido una vena de UGT ahí...", haciendo referencia al autor del mensaje, Kiko Matamoros.