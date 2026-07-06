Por Diego López |

El gigante estadounidense Comcast, que está a punto de dividir su división de medios NBCUniversal Sky, ha llegado un acuerdo para comprar la cadena británica ITV y su plataforma de streaming por 1.600 millones de libras, unos 1.400 millones de euros al cambio.

Con este acuerdo, la nueva empresa que saldrá de la división de Comcast con NBCUniversal y Sky se hará con todas las cadenas del grupo ITV así como con la plataforma de streaming ITVX. ITV, por su parte, se dividirá a su vez en dos empresas, separando su productora, ITV Studios, que se mantendrá como una compañía independiente.

Con esta operación, la principal cadena comercial en abierto en Reino Unido y la principal plataforma de pago compartirán un mismo dueño, por lo que la compra aún tiene que recibir el visto bueno de las autoridades de competencia.

A nivel comercial, el nuevo grupo se hace con la, ya que el grupo BBC, el más visto por audiencia con una cuota de pantalla del 34% de share, no incluye ningún tipo de anuncios. ITV cuenta con una audiencia media del 21,2% y Sky del 10,4%, por lo que la suma todavía no superará en audiencia al grupo público, aunque se quedará cerca.

En streaming, ITVX cuenta con unos 16,5 millones de usuarios mensuales, de los cuales aproximadamente 900.000 son usuarios de pago. En 2025, la plataforma ingresó 540 millones de libras por la venta de publicidad.

Consolidación también en el mercado de las productoras

De completarse finalmente la compra, ITV Studios también podría acabar en el mercado, que actualmente vive en Reino Unido la compra de la productora All3Media por parte del grupo Banijay. Esta operación, anunciada el pasado mes de marzo, sigue pendiente de la aprobación de los reguladores, y debería poder cerrarse a finales de año.

Es en ese momento cuando Banijay podría optar también a la compra de ITV Studios, creando un enorme gigante de la producción de contenidos a nivel mundial. El CEO de Banijay, François Riahi, preguntado por una posible adquisición de ITV Studios, aseguró que "consolidación es el nombre del juego", clarificando así el interés por sumar una nueva empresa, e hizo referencia a la fusión Warner - Paramount, asegurando que "necesitas ser grande y global para ser relevante en este sector".

Precisamente, la fusión entre Warner y Paramount podría encontrar en el Reino Unido su mayor barrera. Estados Unidos ya ha dado luz verde a la compra y se espera que la Unión Europea lo haga en las próximas semanas con condiciones mínimas. Sin embargo, Reino Unido apenas ha abordado la operación y su ministra de cultura habla de "intervención gubernamental" para asegurar el interés público. Además, el Reino Unido se encuentra envuelto en un cambio de Primer Ministro y Andy Burnham, el más que probable sucesor de Keir Starmer, se encuentra ideológicamente más a su izquierda, y vería con buenos ojos poner más trabas a este tipo de concentraciones empresariales.