El Brasil - Noruega del Mundial 2026 arrasa con un 41,2% y hunde a la competencia

Audiencias Domingo 5 de Julio de 2026
19,3%
9,1%
6,5%
5,6%
4,8%
3,1%
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Nueva noche dominada por el fútbol. La victoria de Noruega frente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 arrasa en prime time con más de 4,8 millones de aficionados y un imponente 41,2% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de ofertas de la noche.
A mucha distancia, 'Una nueva vida' conserva la segunda posición en Antena 3 y consigue mantener prácticamente intacta su audiencia. El serial turco apenas pierde 6.000 seguidores, aunque cede 1,6 puntos de share por la fuerte competencia del fútbol.
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En laSexta, 'Anatomía de...' aprovecha no coincidir con el partido y destaca con la entrega "El rey sin trono", dedicada a Alfonso de Borbón y su familia, que firma un 5,6% y reúne a 631.000 espectadores.
Peores resultados obtienen Telecinco y Cuatro. En Telecinco, "La casa Gucci", protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, se queda por debajo del medio millón con un 4,9%, perdiendo 3,2 puntos respecto a "Los descendientes" el domingo anterior. En Cuatro, 'Cuarto milenio' también acusa de lleno la competencia del Mundial y cae hasta un 3,1%, cediendo 3,5 puntos en solo una semana.
Prime time
FIFA World Cup 20264.573.000 39,5%
Fútbol: Copa Mundial 4.863.000 41,2%
Imprescindibles257.000 2,3%
La Calaf: intermediaria de guardia258.000 2,3%
Me meto en un jardín 411.000 3,4%
Me meto en un jardín 295.000 2,8%
Antena 3 presenta 628.000 5,5%
Una nueva vida742.000 7,2%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21390.000 4,0%
Cuarto milenio329.000 3,1%
Cine 5 estrellas 473.000 4,9%
Anatomía de... 631.000 5,6%
Anatomía de... 311.000 2,6%
Anatomía de... 158.000 2,2%
Late night
Cine 907.000 21,3%
Grandes maricas y bolleras de la historia82.000 1,8%
Documentos TV 17.000 0,8%
Una nueva vida178.000 5,3%
Sportium Game Show50.000 2,5%
Cuarto milenio192.000 5,7%
Planeta Calleja 93.000 3,2%
Gran Madrid Show18.000 0,9%
Anatomía de... 81.000 2,4%
La casa del juego de PokerStars29.000 1,3%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: directo al mundial1.305.000 14,6%
Superestrellas: Nicole Kidman 1.031.000 12,1%
Superestrellas: Nicole Kidman 2 806.000 10,2%
Aquí la Tierra1.015.000 12,8%
Saber y ganar: fin de semana355.000 4,0%
Tour de Francia 562.000 6,5%
Grandes documentales266.000 3,2%
Ningaloo: la maravilla del océano de Australia 280.000 3,4%
Territorio salvaje 235.000 3,0%
Documentales de la 2238.000 3,0%
Planeta en peligro 237.000 3,0%
De tapas por España 227.000 2,9%
La gran aventura de la lengua española 118.000 1,4%
Multicine 839.000 9,7%
Multicine 2 804.000 9,9%
Multicine 3 546.000 6,9%
Home Cinema 606.000 7,0%
Home Cinema 2 513.000 6,4%
El show de Paz680.000 7,9%
Fiesta756.000 9,5%
Cine 412.000 4,7%
Cine 2 421.000 5,2%
Mañana
Agrosfera132.000 22,3%
Viaje al centro de la tele 261.000 10,0%
Viaje al centro de la tele 399.000 12,8%
Viaje al centro de la tele 495.000 12,7%
D Corazón717.000 11,7%
Planeta en peligro 20.000 2,6%
Los conciertos de la 2 41.000 3,4%
Medina26.000 1,7%
Buenas noticias TV56.000 2,9%
Shalom43.000 2,0%
Últimas preguntas67.000 2,7%
El día del Señor202.000 7,0%
Santa misa213.000 7,3%
Pueblo de Dios 141.000 4,4%
El viajero 92.000 2,6%
Zoom tendencias62.000 1,5%
Flash moda68.000 1,5%
El escarabajo verde 83.000 1,5%
Caminos de Sefarad: diario de una ciclista124.000 1,8%
Saber y ganar: fin de semana139.000 1,7%
Los más...51.000 3,7%
Lo mejor de cada casa51.000 3,7%
La Voz Kids: audiciones176.000 5,6%
Centímetros cúbicos116.000 4,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 360.000 7,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 604.000 11,5%
La ruleta de la suerte1.247.000 17,4%
Love Shopping TV3.000 0,6%
¡Toma salami! 3.000 0,5%
¡Toma salami! 19.000 2,5%
Volando voy 65.000 5,1%
Volando voy 222.000 8,7%
Viajeros Cuatro 242.000 7,2%
Viajeros Cuatro 403.000 8,4%
Got Talent España66.000 4,5%
El precio justo176.000 5,8%
El precio justo302.000 7,1%
El precio justo408.000 6,0%
Equipo de investigación 27.000 4,0%
Aruser@s Weekend172.000 9,4%
Equipo de investigación 192.000 6,5%
Equipo de investigación 249.000 6,8%
Equipo de investigación 330.000 6,7%
Informativos
Fin de semana 24h108.000 21,2%
Fin de semana 24h243.000 17,9%
Teled. fin semana 11.244.000 14,4%
Teled. fin semana 21.450.000 16,3%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.890.000 21,4%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.126.000 12,6%
Noticias Cuatro 1709.000 10,2%
El desmarque Cuatro 1498.000 5,7%
Noticias Cuatro 2610.000 7,7%
Informativos Telecinco 15:00640.000 7,3%
Informativos Telecinco 21:00687.000 7,8%
laSexta noticias 14h452.000 6,6%
La Sexta deportes 1326.000 3,8%
laSexta noticias 20h497.000 6,3%
La Sexta deportes 2262.000 2,8%