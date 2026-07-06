El Brasil - Noruega del Mundial 2026 arrasa con un 41,2% y hunde a la competencia

Por Redacción |

Nueva noche dominada por el fútbol. La victoria de Noruega frente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 arrasa en prime time con más de 4,8 millones de aficionados y un imponente 41,2% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de ofertas de la noche.

A mucha distancia, 'Una nueva vida' conserva la segunda posición en Antena 3 y consigue mantener prácticamente intacta su audiencia. El serial turco apenas pierde 6.000 seguidores, aunque cede 1,6 puntos de share por la fuerte competencia del fútbol.

En laSexta, 'Anatomía de...' aprovecha no coincidir con el partido y destaca con la entrega "El rey sin trono", dedicada a Alfonso de Borbón y su familia, que firma un 5,6% y reúne a 631.000 espectadores.

Peores resultados obtienen Telecinco y Cuatro. En Telecinco, "La casa Gucci", protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, se queda por debajo del medio millón con un 4,9%, perdiendo 3,2 puntos respecto a "Los descendientes" el domingo anterior. En Cuatro, 'Cuarto milenio' también acusa de lleno la competencia del Mundial y cae hasta un 3,1%, cediendo 3,5 puntos en solo una semana.

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20264.573.000 39,5% Fútbol: Copa Mundial Brasil-Noruega: 1/8 4.863.000 41,2%

La 2

Imprescindibles257.000 2,3% La Calaf: intermediaria de guardia258.000 2,3% Me meto en un jardín David Ucles 411.000 3,4% Me meto en un jardín Sor Lucía Caram 295.000 2,8%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 628.000 5,5% Una nueva vida742.000 7,2%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21390.000 4,0% Cuarto milenio329.000 3,1%

Telecinco

Cine 5 estrellas La casa Gucci 473.000 4,9%

laSexta

Anatomía de... El rey sin trono 631.000 5,6% Anatomía de... Una goleada 311.000 2,6% Anatomía de... Un impostor 158.000 2,2%

Late night

La 1

Cine Wonder Woman 1984 907.000 21,3%

La 2

Grandes maricas y bolleras de la historia82.000 1,8% Documentos TV Telegram, el gran perturbador 17.000 0,8%

Antena 3

Una nueva vida178.000 5,3% Sportium Game Show50.000 2,5%

Cuatro

Cuarto milenio192.000 5,7%

Telecinco

Planeta Calleja Pepe Rodríguez 93.000 3,2% Gran Madrid Show18.000 0,9%

laSexta

Anatomía de... Un pirómano 81.000 2,4% La casa del juego de PokerStars29.000 1,3%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.305.000 14,6% Superestrellas: Nicole Kidman Australia 1.031.000 12,1% Superestrellas: Nicole Kidman 2 Lion 806.000 10,2% Aquí la Tierra1.015.000 12,8%

La 2

Saber y ganar: fin de semana355.000 4,0% Tour de Francia Tarragona-Barcelona 562.000 6,5% Grandes documentales266.000 3,2% Ningaloo: la maravilla del océano de Australia Elecciones 280.000 3,4% Territorio salvaje El territorio del oso cantábrico 235.000 3,0% Documentales de la 2238.000 3,0% Planeta en peligro Islandia 237.000 3,0% De tapas por España Santander, puerto de la Victoria 227.000 2,9% La gran aventura de la lengua española El siglo de las sombras 118.000 1,4%

Antena 3

Multicine Paralizada por el miedo 839.000 9,7% Multicine 2 La au pair 804.000 9,9% Multicine 3 Un amor único 546.000 6,9%

Cuatro

Home Cinema Destino oculto 606.000 7,0% Home Cinema 2 El secreto de Thomas Crown 513.000 6,4%

Telecinco

El show de Paz680.000 7,9% Fiesta756.000 9,5%

laSexta

Cine La última jugada 412.000 4,7% Cine 2 El método Williams 421.000 5,2%

Mañana

La 1

Agrosfera132.000 22,3% Viaje al centro de la tele ¿Cómo están ustedes? 261.000 10,0% Viaje al centro de la tele El último guateque 399.000 12,8% Viaje al centro de la tele Ellas dan la nota 495.000 12,7% D Corazón717.000 11,7%

La 2

Planeta en peligro California 20.000 2,6% Los conciertos de la 2 XXV ciclo jóvenes músicos III (2 parte) 41.000 3,4% Medina26.000 1,7% Buenas noticias TV56.000 2,9% Shalom43.000 2,0% Últimas preguntas67.000 2,7% El día del Señor202.000 7,0% Santa misa213.000 7,3% Pueblo de Dios Mesa abierta de Santander a Santiago 141.000 4,4% El viajero 48 horas en Marsella 92.000 2,6% Zoom tendencias62.000 1,5% Flash moda68.000 1,5% El escarabajo verde El mensajero invisible 83.000 1,5% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista124.000 1,8% Saber y ganar: fin de semana139.000 1,7%

Antena 3

Los más...51.000 3,7% Lo mejor de cada casa51.000 3,7% La Voz Kids: audiciones176.000 5,6% Centímetros cúbicos116.000 4,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Rollitos de jamón rellenos de huevo, espinacas y queso 360.000 7,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensalada de salmón marinado 604.000 11,5% La ruleta de la suerte1.247.000 17,4%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,6% ¡Toma salami! Informadores 3.000 0,5% ¡Toma salami! Roma 19.000 2,5% Volando voy El Bierzo, León 65.000 5,1% Volando voy Pallars Sobirà, Lleida 222.000 8,7% Viajeros Cuatro Málaga 242.000 7,2% Viajeros Cuatro Los Ángeles 403.000 8,4%

Telecinco

Got Talent España66.000 4,5% El precio justo176.000 5,8% El precio justo302.000 7,1% El precio justo408.000 6,0%

laSexta

Equipo de investigación La isla del dinero 27.000 4,0% Aruser@s Weekend172.000 9,4% Equipo de investigación Andorra: las dos caras 192.000 6,5% Equipo de investigación Los reyes de la fiesta 249.000 6,8% Equipo de investigación Benidorm, el plan del paraíso 330.000 6,7%

Informativos

La 1

Fin de semana 24h108.000 21,2% Fin de semana 24h243.000 17,9% Teled. fin semana 11.244.000 14,4% Teled. fin semana 21.450.000 16,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.890.000 21,4% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.126.000 12,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1709.000 10,2% El desmarque Cuatro 1498.000 5,7% Noticias Cuatro 2610.000 7,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00640.000 7,3% Informativos Telecinco 21:00687.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h452.000 6,6% La Sexta deportes 1326.000 3,8% laSexta noticias 20h497.000 6,3% La Sexta deportes 2262.000 2,8%

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