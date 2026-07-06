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Audiencias El Brasil - Noruega del Mundial 2026 arrasa con un 41,2% y hunde a la competencia

AUDIENCIAS DOMINGO 5 DE JULIO

El Brasil - Noruega del Mundial 2026 arrasa con un 41,2% y hunde a la competencia

Tan solo 'Una nueva vida', con un 7,2%, mantiene la fidelidad sus espectadores, aunque pierde 1,6 puntos. Después del fútbol "Wonder Woman 1984" lidera con un 21,3%. La 1 lidera el día sin problemas con un 19,3%.

El Brasil - Noruega del Mundial 2026 arrasa con un 41,2% y hunde a la competencia
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 6 Julio 2026 09:12 (hace 1 hora)

Audiencias Domingo 5 de Julio de 2026

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    19,3%

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Nueva noche dominada por el fútbol. La victoria de Noruega frente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 arrasa en prime time con más de 4,8 millones de aficionados y un imponente 41,2% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de ofertas de la noche.

A mucha distancia, 'Una nueva vida' conserva la segunda posición en Antena 3 y consigue mantener prácticamente intacta su audiencia. El serial turco apenas pierde 6.000 seguidores, aunque cede 1,6 puntos de share por la fuerte competencia del fútbol.

Vídeos FormulaTV

En laSexta, 'Anatomía de...' aprovecha no coincidir con el partido y destaca con la entrega "El rey sin trono", dedicada a Alfonso de Borbón y su familia, que firma un 5,6% y reúne a 631.000 espectadores.

Peores resultados obtienen Telecinco y Cuatro. En Telecinco, "La casa Gucci", protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, se queda por debajo del medio millón con un 4,9%, perdiendo 3,2 puntos respecto a "Los descendientes" el domingo anterior. En Cuatro, 'Cuarto milenio' también acusa de lleno la competencia del Mundial y cae hasta un 3,1%, cediendo 3,5 puntos en solo una semana.

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20264.573.000 39,5%

Fútbol: Copa Mundial 4.863.000 41,2%

La 2

Imprescindibles257.000 2,3%

La Calaf: intermediaria de guardia258.000 2,3%

Me meto en un jardín 411.000 3,4%

Me meto en un jardín 295.000 2,8%

Antena 3

Antena 3 presenta 628.000 5,5%

Una nueva vida742.000 7,2%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21390.000 4,0%

Cuarto milenio329.000 3,1%

Telecinco

Cine 5 estrellas 473.000 4,9%

laSexta

Anatomía de... 631.000 5,6%

Anatomía de... 311.000 2,6%

Anatomía de... 158.000 2,2%

Late night

La 1

Cine 907.000 21,3%

La 2

Grandes maricas y bolleras de la historia82.000 1,8%

Documentos TV 17.000 0,8%

Antena 3

Una nueva vida178.000 5,3%

Sportium Game Show50.000 2,5%

Cuatro

Cuarto milenio192.000 5,7%

Telecinco

Planeta Calleja 93.000 3,2%

Gran Madrid Show18.000 0,9%

laSexta

Anatomía de... 81.000 2,4%

La casa del juego de PokerStars29.000 1,3%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.305.000 14,6%

Superestrellas: Nicole Kidman 1.031.000 12,1%

Superestrellas: Nicole Kidman 2 806.000 10,2%

Aquí la Tierra1.015.000 12,8%

La 2

Saber y ganar: fin de semana355.000 4,0%

Tour de Francia 562.000 6,5%

Grandes documentales266.000 3,2%

Ningaloo: la maravilla del océano de Australia 280.000 3,4%

Territorio salvaje 235.000 3,0%

Documentales de la 2238.000 3,0%

Planeta en peligro 237.000 3,0%

De tapas por España 227.000 2,9%

La gran aventura de la lengua española 118.000 1,4%

Antena 3

Multicine 839.000 9,7%

Multicine 2 804.000 9,9%

Multicine 3 546.000 6,9%

Cuatro

Home Cinema 606.000 7,0%

Home Cinema 2 513.000 6,4%

Telecinco

El show de Paz680.000 7,9%

Fiesta756.000 9,5%

laSexta

Cine 412.000 4,7%

Cine 2 421.000 5,2%

Mañana

La 1

Agrosfera132.000 22,3%

Viaje al centro de la tele 261.000 10,0%

Viaje al centro de la tele 399.000 12,8%

Viaje al centro de la tele 495.000 12,7%

D Corazón717.000 11,7%

La 2

Planeta en peligro 20.000 2,6%

Los conciertos de la 2 41.000 3,4%

Medina26.000 1,7%

Buenas noticias TV56.000 2,9%

Shalom43.000 2,0%

Últimas preguntas67.000 2,7%

El día del Señor202.000 7,0%

Santa misa213.000 7,3%

Pueblo de Dios 141.000 4,4%

El viajero 92.000 2,6%

Zoom tendencias62.000 1,5%

Flash moda68.000 1,5%

El escarabajo verde 83.000 1,5%

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista124.000 1,8%

Saber y ganar: fin de semana139.000 1,7%

Antena 3

Los más...51.000 3,7%

Lo mejor de cada casa51.000 3,7%

La Voz Kids: audiciones176.000 5,6%

Centímetros cúbicos116.000 4,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 360.000 7,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 604.000 11,5%

La ruleta de la suerte1.247.000 17,4%

Cuatro

Love Shopping TV3.000 0,6%

¡Toma salami! 3.000 0,5%

¡Toma salami! 19.000 2,5%

Volando voy 65.000 5,1%

Volando voy 222.000 8,7%

Viajeros Cuatro 242.000 7,2%

Viajeros Cuatro 403.000 8,4%

Telecinco

Got Talent España66.000 4,5%

El precio justo176.000 5,8%

El precio justo302.000 7,1%

El precio justo408.000 6,0%

laSexta

Equipo de investigación 27.000 4,0%

Aruser@s Weekend172.000 9,4%

Equipo de investigación 192.000 6,5%

Equipo de investigación 249.000 6,8%

Equipo de investigación 330.000 6,7%

Informativos

La 1

Fin de semana 24h108.000 21,2%

Fin de semana 24h243.000 17,9%

Teled. fin semana 11.244.000 14,4%

Teled. fin semana 21.450.000 16,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.890.000 21,4%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.126.000 12,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1709.000 10,2%

El desmarque Cuatro 1498.000 5,7%

Noticias Cuatro 2610.000 7,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00640.000 7,3%

Informativos Telecinco 21:00687.000 7,8%

laSexta

laSexta noticias 14h452.000 6,6%

La Sexta deportes 1326.000 3,8%

laSexta noticias 20h497.000 6,3%

La Sexta deportes 2262.000 2,8%

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