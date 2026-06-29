FormulaTV
Conectar
Audiencias El Sudáfrica - Canadá del Mundial 2026 y 'Cowboys & Aliens' lideran la noche del domingo

DIVISIÓN

Comcast separa NBCUniversal en una compañía independiente ante una posible venta

La compañía de medios será una empresa independiente, y aunque NBCUniversal niega que su objetivo sea la venta, a todo el mundo se le ha venido a la mente un posible comprador para la nueva sociedad.

Comcast separa NBCUniversal en una compañía independiente ante una posible venta
Por Diego LópezPublicado: Lunes 29 Junio 2026 16:07 (hace 1 hora)

Comcast ha anunciado este lunes sus planes de dividirse en dos empresas cotizadas independientes, creando un spin-off con su división de medios de contenidos: NBCUniversal y Sky.

Actualmente Comcast cuenta con dos co-CEO, Brian Roberts y Mike Cavanagh. En su nueva estructura, Roberts continuará supervisando las dos compañías en un rol no definido, mientras que Cavanagh pasará a ser el CEO de NBCUniversal. Michael Angelakis, CFO de Comcast, ascenderá a CEO de la nueva Comcast.

Vídeos FormulaTV

"Tras terminar la transacción, los accionistas de Comcast poseerán acciones tanto en Comcast como en NBCUniversal, creando dos líderes enfocados, cada uno con su escala significativa, fuertes perfiles financieros y oportunidades estratégicas distintivas", asegura la compañía en una nota.

Los activos de NBCUniversal

La nueva NBCUniversal, una vez se complete la operación, será propiedad en Estados Unidos de las cadenas generalistas NBC y Telemundo, así como del canal de pago Bravo. También tendrán la plataforma de streaming Peacock, y todas las operaciones de cine y televisión de Universal Studios, con franquicias como Minions, A todo gas o Parque Jurásico, entre otras. Incluirá también todo el negocio de los parques de atracciones. En Europa, será dueña de la plataforma de streaming Sky y sus canales, así como de su participación en la joint venture SkyShowtime.

Lo que no será propiedad de NBCUniversal es la red de canales temáticos que la empresa independizó en una compañía distinta, Versant, creada a primeros de año. Versant es ahora dueña de las marcas CNBC, E!, Fandango, Rotten Tomatoes, MS NOW, Oxygen, Syfy o USA Networks. En Europa, Versant ha cerrado un acuerdo para seguir licenciando estas marcas a NBCUniversal International Networks, que sí formarán parte de la nueva NBCUniversal.

La venta "no está en nuestros planes"

¿Por qué dividir ahora dos conglomerados así? Según Comcast, porque las cosas "han cambiado" desde que se completó la adquisición de NBCUniversal en 2011. Ahora hay oportunidades de sinergias distintas operando por separado que continuar haciéndolo bajo una misma empresa. Comcast, como operadora tecnológica pura, podrá llegar a acuerdos con otros proveedores de contenidos con mayor facilidad, mientras que NBC tendrá más facilidades para invertir en el sector de los medios.

Sin embargo, la palabra que está en boca de todos es la venta, algo que, según la nueva ejecutiva, "no está en nuestros planes". NBCUniversal podría tener ahora muchos pretendientes tras la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, aunque todas las quinielas apuntan a uno: Netflix.

La plataforma de streaming líder anunció a bombo y platillo la compra de Warner Bros. para luego tener que rechazarla, sobre todo por problemas políticos con Donald Trump, que prefería que sus propiedades fuesen a parar a Paramount, propiedad de la familia Ellison, que apoya públicamente al Presidente.

Ahora, la separación de NBCUniversal abre una nueva vía a Netflix para conseguir mediante la compra dos cosas que quiere y no tiene: franquicias potentes y reconocibles así como negocios físicos relacionados con el contenido como los parques de atracciones.

Como sucede en el caso de Disney, los parques de atracciones son un negocio muy rentable para Universal. En 2025, su división de parques temáticos generó casi 10.000 millones de ingresos con un EBITDA superior a los 3.000 millones de dólares. Todo esto con solo 7 grandes parques, 3 en Asia y el resto en Estados Unidos.

Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas