Por Diego López |

Comcast ha anunciado este lunes sus planes de dividirse en dos empresas cotizadas independientes, creando un spin-off con su división de medios de contenidos: NBCUniversal y Sky.

Actualmente Comcast cuenta con dos co-CEO, Brian Roberts y Mike Cavanagh. En su nueva estructura, Roberts continuará supervisando las dos compañías en un rol no definido, mientras que Cavanagh pasará a ser el CEO de NBCUniversal. Michael Angelakis, CFO de Comcast, ascenderá a CEO de la nueva Comcast.

"Tras terminar la transacción, los accionistas de Comcast poseerán acciones tanto en Comcast como en NBCUniversal, creando dos líderes enfocados, cada uno con su escala significativa, fuertes perfiles financieros y oportunidades estratégicas distintivas", asegura la compañía en una nota.

Los activos de NBCUniversal

La nueva NBCUniversal, una vez se complete la operación, será propiedad en Estados Unidos de las cadenas generalistas, así como del canal de pago. También tendrán la plataforma de streaming, y todas las operaciones de, con franquicias como Minions, A todo gas o Parque Jurásico, entre otras. Incluirá también todo el negocio de los. En Europa, será dueña de la plataforma de streamingy sus canales, así como de

Lo que no será propiedad de NBCUniversal es la red de canales temáticos que la empresa independizó en una compañía distinta, Versant, creada a primeros de año. Versant es ahora dueña de las marcas CNBC, E!, Fandango, Rotten Tomatoes, MS NOW, Oxygen, Syfy o USA Networks. En Europa, Versant ha cerrado un acuerdo para seguir licenciando estas marcas a NBCUniversal International Networks, que sí formarán parte de la nueva NBCUniversal.

La venta "no está en nuestros planes"

¿Por qué dividir ahora dos conglomerados así? Según Comcast, porque las cosas "han cambiado" desde que se completó la adquisición de NBCUniversal en 2011. Ahora hay oportunidades de sinergias distintas operando por separado que continuar haciéndolo bajo una misma empresa. Comcast, como operadora tecnológica pura, podrá llegar a acuerdos con otros proveedores de contenidos con mayor facilidad, mientras que NBC tendrá más facilidades para invertir en el sector de los medios.

Sin embargo, la palabra que está en boca de todos es la venta, algo que, según la nueva ejecutiva, "no está en nuestros planes". NBCUniversal podría tener ahora muchos pretendientes tras la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, aunque todas las quinielas apuntan a uno: Netflix.

La plataforma de streaming líder anunció a bombo y platillo la compra de Warner Bros. para luego tener que rechazarla, sobre todo por problemas políticos con Donald Trump, que prefería que sus propiedades fuesen a parar a Paramount, propiedad de la familia Ellison, que apoya públicamente al Presidente.

Ahora, la separación de NBCUniversal abre una nueva vía a Netflix para conseguir mediante la compra dos cosas que quiere y no tiene: franquicias potentes y reconocibles así como negocios físicos relacionados con el contenido como los parques de atracciones.

Como sucede en el caso de Disney, los parques de atracciones son un negocio muy rentable para Universal. En 2025, su división de parques temáticos generó casi 10.000 millones de ingresos con un EBITDA superior a los 3.000 millones de dólares. Todo esto con solo 7 grandes parques, 3 en Asia y el resto en Estados Unidos.