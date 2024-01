Así fue el Concierto de Año Nuevo de 'La Mesías', con Stella Maris, sorpresas y recreación de escenas icónicas

Por Sergio Navarro |

Noche de comienzos y de finales. Para celebrar el arranque de 2024 y poner la guinda final a una de las series del año pasado, Movistar+ ha organizado el Concierto de Año Nuevo de 'La Mesías'. El Teatro Calderón de Madrid se ha convertido en un escenario espectacular para recibir este evento en la noche del 15 de enero que, pese a su nombre, ha sido mucho más que un concierto.

Ana Rujas y sus hijos de 'La Mesías', durante la actuación de Amaral

FormulaTV estuvo presente en este evento donde, nada más entrar al patio de butacas, ya podíamos quedarnos prendados con la escenografía espectacular y de un gran número de artistas sobre el escenario, tanto de coro, como de músicos con distintos instrumentos quienes ya interpretaban la intro del primer capítulo compuesta por Raül Refree, encargado de la BSO de la serie., como Enric adulto en la serie, que fumándose un cigarro dcantando su tema principal.

Después llegó el turno a la primera estrella invitada, que fue ni más ni menos que Amaral cantando "Bette Davis Eyes". Durante la actuación, subían al escenario una Montse joven junto a sus hijos Enric e Irene, o dicho de otro modo, a Ana Rujas, Bruno Núñez y Carla Moral, caracterizados como sus personajes y disfrutando del momento. Otros invitados fueron El Buen hijo y Papa Topo interpretando 'Niños del Edén' y 'Estigmas en las manos', respectivamente.

Todas las actuaciones de Stella Maris (y padre)

Todas ellas se iban intercalando entre actuaciones de Stella Maris, que también interpretaron con sus coreografías 'La alcantarilla', 'Jesucristo dónde estás', 'La casa huele a gloria' o 'Jardinero'. Esta última la cantaron junto a Albert Pla, Pep en la serie, que también interpretó "Experiencia religiosa" con la aparición de los Javis. Ellos fueron los maestros de ceremonias de este evento quienes anunciaron que se trataba de algo único, un espectáculo que solo se podría disfrutar en ese momento.

Stella Maris junto a Pep (Albert Pla)

Como no podía ser de otra manera, Amaia tuvo un protagonismo especial. Recreó la escena en la que Cecilia canta 'El árbol' a su hermano Enric. A continuación, la artista también cantó 'The End of the world' y ''Preparad el camino al Señor' junto a otra aparición estelar: Asier Etxeandia. También pudimos disfrutar de la actuación de Ramas de Olivo, el grupo compuesto por los Enric e Irene intermedios, interpretados por Biel Rossell e Irene Balmes. Caracterizados como en el capítulo 4 cuando van al festival, nos regalaron una espectacular actuación de 'Dos pasos adelante'.

Más recreaciones de escenas inolvidables

Macarena García también tuvo sus momentos sobre el escenario, uno de ellos fue recreando la escena en la que borra la pintada de Resurrección sobre la pared y otra, cuando cuenta que Felipe VI está casado con Letizia Ortiz. Por su parte, a Lola Dueñas y a Carmen Machi también las vimos caracterizadas como Montse. La primera recreó cuando recibe el encargo de Dios, diciendo que sus hijos tienen que cantar para salvar el mundo, mientras que la segunda revivió el momento en el que Enric vuelve a casa y se besan.

Irene Balmes y Biel Rossell, como Irene y Enric, en 'La Mesías'

Como fin de fiesta, teniendo en escena a todos los que habían participado en este evento especial, mencionaron que faltaba una aparición muy importante. Dicho esto, dieron paso a las cinco componentes de Stella Maris, en la versión más pequeña, que luciendo sus coloridos vestidos cantaron 'La puerta del cielo (Toc toc)' contando con todo el mundo recreando la coreografía dando saltos sobre el escenario.