Las confesiones sexuales de Adara que han impactado a Alba Carrillo en 'GH VIP 7'

La vida sexual de Hugo Sierra y Adara Molinero se ha convertido sin duda en uno de los temas más comentados dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Después de que la concursante le confesase al Maestro Joao (en una conversación que ambos creían que no estaba siendo grabada) que no mantenía relaciones sexuales con su pareja, mucho se ha hablado del tema. El propio Sierra quiso hablar claramente de ello y explicó que sus problemas sexuales surgieron tras el parto y después de que Adara se sometiese a una operación estética. Ella se insinuaba y quería poder tener relaciones pero este tenía claro que los problemas derivados de la operación iban a dificultar el placer de la chica, por ello decidió no intentarlo nunca para no incomodarla.

Alba Carrillo y Adara Molinero en 'GH VIP 7'

Pues bien, de ello se ha hablado el último fin de semana en 'GH VIP'. Adara ha tenido una conversación sobre sexo con Alba Carrillo en la que ambas han detallado las prácticas sexuales habituales que han mantenido con sus últimas parejas. Lo que no sabe la modelo es que entre Adara y Hugo no hay solo problemas en cuanto a sexo se refiere, la chica desconoce que la relación entre ambos ya está rota y que esta está empezando algo con Gianmarco tras su unión en el reality. Molinero confesó a Carrillo y Noemí Salazar que "me siento muy antigua", tras afirmar que ella prefiere tener relaciones sexuales "con la luz apagada" por su timidez a que la vean en pleno momento.

Las preocupaciones de Molinero

"Tiene que estar deseando verte y que le pongas", le dijo la modelo a Molinero, mientras esta se mostraba preocupada de haber dejado de atraer a Hugo. "¿Se puede llegar a cansar de la monotonía? ¿Crees que por esto le puedo dejar de gustar?", a lo que Carrillo le reconocía que quizás sí podía llegar a aburrirse y que por ello "hay que darle pasión al asunto". Y es que Adara reconoció que no era demasiado activa en la cama ya que todo le daba "mucha vergüenza". Alba no podía mostrarse más sorprendida cuando supo la actitud de su amiga en sus relaciones sexuales, y es que esta le negó por complejo que "fuese de morder". Una revelación por la que Carrillo se quedó con la boca abierta.

Pero los problemas sexuales entre Sierra y Molinero no son cosa de ahora, esta no ha existido en los últimos dos años. "Pobrecita mía", le decía Salazar, mientras Alba afirmaba que a veces "hay hombres que les da cosa hacerlo cuando la mujer está embarazada" mientras que otros, luego ven a sus esposas como "solo madres, cuando han tenido a su hijo". Por último, y entre risas, Alba Carrillo no dudó en afirmar directamente a Adara que "menudo coñazo de vida tenéis, no os tengo envidia". Una afirmación que Molinero se tomó sin problema alguno, reconociendo que ella tampoco está cómoda con la vida que tiene.