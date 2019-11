El tirón de orejas de Jordi González a los concursantes de 'GH VIP 7': "Qué mal gusto que os riáis de esto"

La noche del domingo 24 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' con Jordi González al frente, quien repasó con los concursantes los errores que habían cometido durante la prueba de criados y señores. Entre ellos, destacaron las casi continuas burlas contra Hugo Castejón, último expulsado de la edición, a quien rompieron un huevo en su espalda durante un masaje o se le echó vinagre en el zumo y sal en el café, entre otras cosas.

Hugo Castejón y los concursante de 'GH VIP 7' repasan las faltas de respeto contra el concursante

Durante la emisión de las imágenes en las que Hugo era el blanco de burlas y sabotajes por parte de los "sirvientes" al ser uno de los señores, algunos de los concursantes no disimularon sus carcajadas, algo que el presentador no dudó en reprocharles. "Qué mal gusto que os estéis riendo de esto", reprochó Jordi, quien señaló con sarcasmo que se lo hubieran "pasado pipa". "Se lo dije, que no lo volvieran a hacer", declaró Adara Molinero, cuando el presentador quiso conocer su opinión sobre lo que habían visto.

"Yo pensé que era broma. Es increíble que no se diera cuenta", declaró por su parte Mila Ximénez, haciendo referencia al hecho de que Castejón no hubiese reparado en los "ingredientes extra" que habían echado en su desayuno. "No nos hagamos los suaves", le reprochó entonces Noemí Salazar a su compañera, tras lo cual González lanzó un contundente reproche que enmudeció a los concursantes. "¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Hugo quién hiciera eso?", cuestionó el presentador. En ese momento, Alba Carrillo quiso explicar por qué había vertido un huevo crudo en la espalda de Castejón, algo que no gustó a Jordi. "Por tu bien, no lo justifiques", le instó el presentador.

"Habéis pasado de la prueba"

Jordi González señaló entonces que los errores cometidos durante la prueba con Hugo eran "solo un extracto de los muchos fallos que habéis cometido" estando el concursante en la casa. "No hemos metido todos los fallos porque hay que ir a dormir", lanzó el presentador, quien hizo un recuento de los errores de los concursantes: 17 con Castejón dentro de la casa y 27 una vez que fue expulsado.

"¿Qué importancia tiene que esté Hugo?", recriminó Estela Grande, quien defendió que se habían "esforzado mogollón". "Estela, ¿qué es eso de que os habéis esforzado? Habéis pasado de la prueba", replicó el presentador, algo que Grande negó, indignada. "En ningún momento hemos pasado", insistió la concursante. "Cómo somos los seres humanos. Cuando las bromas las hacen otros...", reprochó Jordi, antes de concluir la conversación asegurando que los concursantes habían "trabajado en equipo para perder la prueba".