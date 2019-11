El golpe bajo de Alba Carrillo a Antonio David en 'GH VIP 7': "Yo no tengo ninguna denuncia por agresivo"

La noche del domingo 24 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que los concursantes hablaron de las nominaciones, protagonizadas esta semana por Adara Molinero, Mila Ximénez y Antonio David Flores. "De todos los que estamos aquí, estar con ellos en la sala de expulsión, no me va a costar ningún esfuerzo", declaró la colaboradora de 'Sálvame', antes de confesar que, con Alba Carrillo, tenía problemas. "Ya lo arreglaremos mañana. Todos los que estamos aquí se merecen llegar a la final", señaló Ximénez, conciliadora. No obstante, lejos de tomar bien sus palabras, Carrillo no dudó en saltar ante ellas.

Mila Ximénez estalla contra Alba Carrillo en 'GH VIP 7'

Alba protestó entonces por el hecho de que tanto Mila como Antonio David la tuvieran tan presente, y de mala manera. "Qué manía, de verdad", se quejó Carrillo. "Es imposible tener una semana de paz en esta casa. ¡Joder, es que no hay forma, Alba! ¡Estoy agotada!", estalló Ximénez, antes de echar en cara a su compañera que tuviera la piel "súper fina". "He estado todo el día solita y así, hasta que me vaya", señaló la concursante. "Solita no, con tu rey", replicó Carrillo, haciendo referencia a su estrecha relación con Antonio David.

"De verdad que tienes una parte de ti que a mí me aterra", reconoció Ximénez, antes de añadir que "hay que andar con pies de plomo todo el día. La concursante reprochó a Carrillo que le molestase "todo", desatando una dura disputa con su compañera en la que acabó implicado Flores. "Eres más vago que la chaqueta de guardia civil", le echó en cara la concursante a Antonio David, antes de soltar una dura pulla a la que él optó por no contestar. "Yo no tengo ninguna denuncia por agresivo", soltó Carrillo, refiriéndose a la denuncia de Rocío Carrasco desestimada recientemente, en la que acusaba a Flores de violencia de género.

"No tiene filtro"

"Demasiado prudente ha sido Antonio David", observó Belén Esteban desde plató, antes de criticar que se dijeran "cosas muy fuertes" dentro del reality. "Me parece súper sucio lo que ha dicho. La demanda dichosa está desestimada", opinó por su parte Rocío Flores, hija de Antonio David, quien recordó el hecho de que su padre, además de "ser personaje público", llevaba "veinte años trabajando en televisión". "No tiene filtro a la hora de soltar veneno", declaró por su parte Miguel Frigenti sobre Carrillo, después de señalar que la concursante exigía una "adhesión completa" a aquellos que la rodeaban. "Exige a los demás lo que ella no hace", criticó por su parte Ylenia.