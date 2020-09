El contundente mensaje de Jose, de 'La isla de las tentaciones', tras su ruptura con Adelina

La que parecía la pareja más estable de 'La isla de las tentaciones' ha roto definitivamente. Adelina Seres y José Sánchez, que salieron del exitoso formato producido por Cuarzo para Mediaset España comprometidos y con planes de formar incluso una familia, anunciaba días atrás su ruptura. Ambos utilizaron sus respectivas redes sociales para revelar que finalmente habían decidido por fin a su idilio amoroso que sin duda conquistó a millones de espectadores en todo el país aunque en ese momento ninguno quiso revelar los motivos reales de esta separación.

Adelina y Jose, de 'la isla de las tentaciones'

Pues bien, Jose Sánchez ha decidido romper su silencio y también utilizando su perfil de Instagram ha dado sus primeras declaraciones al respecto tras el ruido mediático que esta ruptura provocó en cuanto se hizo pública. El chico ha querido primero agradecer a sus seguidores "todos los mensajes de cariño y apoyo" y después no ha dudado en cargar contra la forma en la que se ha tratado la noticia en algunos medios. "Me gustaría dejar una cosa clara porque cómo vivimos en un mundo manipulado, turbio y confuso y muchas veces las cosas se acaban malinterpretando (...) he leído cosas que son mentira y que nos dejan mal a uno y al otro", ha seguido diciendo.

Paralelamente, este ha querido dejar claro que "Adelina y yo nos hemos querido mucho, nos hemos demostrado mucho y nos hemos ayudado mucho (...) no somos perfectos, pero hicimos lo mejor posible" y por ello no ha querido dar demasiados detalles de la ruptura, ya que tal y como defiende "ha sido una relación muy bonita (...) y no quiero enturbiar nada". Este además considera que "lo que gusta es el morbo, las mierdas y el salseo, pero esto no forma parte de mi forma de ser" y no está dispuesto a contribuir a ello bajo ningún concepto.

Misteriosos mensajes en redes sociales

Por ahora Adelina no se ha querido pronunciar públicamente al respecto, aunque viendo la reacción de Jose, previsiblemente esta seguirá el mismo camino de guardar silencio respecto a lo que ha pasado en las últimas semanas como para que ambos hayan terminado rompiendo definitivamente. Las únicas palabras de la chica que podrían hacer referencia a esta ruptura es el texto que encontramos en su última imagen, en la que escribió "donde sea, pero lejos". ¿Era un directo mensaje a su exnovio? Es la duda que surge ahora y que tan solo ella podrá aclarar si decide dar un paso al frente y hablar sobre el que posiblemente es uno de los peores momentos de su vida.