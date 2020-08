'La isla de las tentaciones 2' revela sus primeras novedades

Las nuevas ediciones de 'La isla de las tentaciones' ya están en marcha. Cuarzo y Mediaset España se encuentran ya rodando en República Dominicana las dos nuevas ediciones del exitoso reality show que en esta ocasión conducirá Sandra Barneda. Por ello, la presentadora junto a Asier Montaño, responsable de las redes sociales del formato, han querido realizar un directo en Instagram para avanzar las primeras claves de lo que está por venir en el programa.

Sandra Barneda, Cristina Salas y Asier Montaño

La catalana se ha mostrado feliz de haber tenido la oportunidad de conducir un programa como, algo que considera "un regalazo y una maravilla" por parte de la cadena. Esta ha explicado además que "lo estoy viviendo con mucha ilusión y de una forma emocionante" y ha confesado ya que ya ha habido "momentos muy complicados porque las emociones corren (...) y los participantes están viviendo una montaña rusa brutal desde el principio".

Barneda: "Es más fuerte de lo que pensamos"

Y es que tal y como avanzado, parece que 'La isla de las tentaciones 2' va a ser de todo menos una edición tranquila. "Es más fuerte de lo que pensamos (...) y las hogueras están siendo ya momento muy duros para todos ellos", ha seguido avanzando, afirmando además que todo lo que podían traer pensado los participantes cambió al llegar. "Se descolocaron al llegar, todo cambia de lo que puedes tener pensado (...) es una realidad distinta (...) y no es fácil para nadie despegarte de tu pareja, ese momento.... es muy duro, te asaltan todos los miedos", ha seguido explicando.

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones 2'

Sin duda, se avecina una temporada dura para los concursantes y por ello, Barneda ha tenido que hacer un trabajo de contención para no pasar la barrera impuesta, tal y como también confiesa. "Es difícil el trabajo de contención (...) tienes que dejarles libremente para ver cómo se comportan (...) y yo en las hogueras lo paso mal (...) porque son momentos muy complicados ya que están muy frágiles y esperan un apoyo por tu parte, pero yo debo estar neutra (...) no puedo empatizar ni abrazarles", sigue, aclarando que su trato con los participante es exactamente el que vemos en televisión, no hay ningún tipo de conversación fuera de cámara.

Novedades en el mundo digital

Entre risas, Barneda confiesa que sí ensayó el "hay más imágenes" antes del inicio de las grabaciones y avanza que habrá importantes novedades esta temporada en la mecánica, aunque no da detalles de ello. Por su parte, Asier Montaño sí ha querido explicar que en el mundo digital del espacio también habrá sorpresas y es que se estrenará una nueva app que aunará todos los contenidos digitales del formato, entre los que destacarán las reacciones en primicia de los participantes después de las hogueras o parte del backstage del programa con Sandra Barneda, que él mismo está grabando en República Dominicana. Los responsables del formato son conscientes de la importancia que tuvo la conversación social en la primera temporada de 'La isla de las tentaciones' y parece claro que se va a apostar por ese mundo digital firmemente en estas nuevas tandas.