Jose y Adelina, de 'La isla de las tentaciones', rompen su relación

Aunque 'La isla de las tentaciones', el exitoso reality de Telecinco y Cuatro, terminó hace meses, las parejas que lo integraban siguen siendo protagonistas del foco mediático. Pero lo que poco podíamos esperar es que la que parecía más consolidada finalmente ha roto. José Sánchez y Adelina Seres han confirmado en sus respectivas redes sociales que han decidido finalizar su relación de forma definitiva. Un inesperado giro teniendo en cuenta que apenas tuvieron problemas conyugales durante su paso por el espacio conducido por Mónica Naranjoen Mediaset. De esta forma, de todas las parejas que entraron en el espacio, solo se mantienen a día de hoy la formada por Christofer Guzmán y Fani Carbajo.

Adelina y Jose en 'La isla de las tentaciones'

"Como muchos estáis preguntando, os confirmo que Adelina y yo hemos terminado la relación. Están siendo días difíciles así que os pido respeto. Muchas gracias a todos por vuestra preocupación", ha escrito el chico, mientras que Adelina ha compartido un mensaje similar en uno de sus Instagram Stories. Por ahora ninguno de ambos ha querido mojarse en cuanto a los motivos de la ruptura se refiere. No sorprendería que en breve les veamos a ambos en algún formato de Telecinco dando su particular versión de la historia y narrando lo que ha sucedido en las últimas semanas para pasar de querer casarse a romper de forma totalmente inesperada.

Los mensajes en redes que anticipaban la ruptura

Esta confirmación llega después de varias publicaciones en Instagram de ambos en los que evidenciaron que algo estaba sucediendo. Jose por un lado publicó una foto de él mismo junto al texto "El dolor no siempre hace ruido, por eso no se sabe el daño que puede causar", mientras que Adelina no se quedó atrás y también compartió hace dos días una imagen propia junto al texto: "Donde sea, pero lejos". Además, esta ha optado por dejar de seguir al chico, mientras que este por ahora sí sigue a su ya exnovia. Parece claro que las cosas no han debido terminar demasiado bien entre ambos.

Querían ser padres

Esta ruptura se produce meses después de que ambos afirmasen que querían casarse. Jose le pidió matrimonio a Adelina en 'La isla de las tentaciones' y fue entonces cuando se puso en marcha una maquinaria que tuvo que paralizarse por el coronavirus, tal y como ambos explicaron tiempo atrás. "No se puede celebrar como a nosotros nos gustaría, pero el compromiso sigue en pie y hemos decidido buscar una nueva vivienda con terraza o jardín, que sea más grande", explicaron, adelantando además que querían ser padres para así formar una familia. Unos planes que sin duda, se han visto truncados de forma inesperada, ¿y para siempre?