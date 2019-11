Melissa Benoist ('Supergirl') denuncia haber sido víctima de violencia machista

Melissa Benoist ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una publicación poco habitual. Se trata de un vídeo de más de quince minutos en el que detalla parte de la pesadilla que vivió a manos de una de sus exparejas. "Soy una superviviente de violencia de género", comienza a relatar, "aunque nunca creí que lo diría en voz alta", prosigue.

Melissa Benoist en 'Supergirl'

La actriz de 'Supergirl' explica que, cuando comenzaron a salir, él le hacía sentir "especial". "Es difícil saber qué hizo que no frenase lo que sentía, que era un tren fuera de control", reflexiona. Añade también que al principio no había violencia física, sino que comenzó con manipulación emocional, controlando su ropa, sus comunicaciones y poniéndose celoso cuando hablaba con otros hombres. Y que terminó desarrollando la capacidad de fingir que todo iba bien, aunque por la situación que vivía llegó a rechazar papeles y perder amistades.

"Aprendí lo que se siente al ser inmovilizada y abofeteada de forma repetida, golpeada tan fuerte que me quedaba sin aire, arrastrada por el pelo por el suelo, golpeada en la cabeza, pellizcada hasta que se me abría la piel, golpeada contra la pared tan fuerte que el yeso se rompía, ahogada", enumera, detallando el infierno por el que pasó. La actriz también habla del complicado proceso que supone abandonar este tipo de relaciones: "No es un paseo en el parque. No es un evento, es un proceso", apunta.

El punto de inflexión

Pese a todo, explica que lo que le llevó a tomar la difícil decisión de salir de ahí fue una de las peores agresiones que sufrió, en la que terminó con la nariz y el iris de un ojo rotos y una pérdida de visión irreversible. Compartiendo su duro testimonio Melissa Benoist desea que aquellas que pasan por lo mismo que ella vean "que hay salida", porque las víctimas pueden y merecen tener "una vida libre de violencia".