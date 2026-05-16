Por Diego López |

Sydney Sweeney ha pasado de ser una estrella emergente en Hollywood a uno de los rostros más odiados por el público. Que Donald Trump publique una serie de mensajes alabándote puede tener parte de la culpa.

Ahora, la actriz ha vuelto al ojo del huracán por, reconozcámoslo, una polémica que tampoco depende exactamente de ella. Y es que el motivo es por cómo su personaje en 'Euphoria', Cassie, está retratando a los creadores de OnlyFans.

Varios de estos influencers, muy dignos, han salido a criticar lo que consideran una falsa representación de su trabajo como creadores de contenidos para adultos. Una de ellas, por ejemplo, asegura que la serie de HBO no acierta al retratar que en OnlyFans hay dinero rápido y fácil cuando el personaje de Cassie declara que recibe 50 dólares por mandar un mensaje de buenos días.

Sydney Sweeney en el 3x04 de 'Euphoria'

"Los suscriptores pagan porque piensan que van a obtener contenido explícito. OnlyFans no es un sistema para hacer dinero fácil. La gente tiene que saber el estigma y los riesgos asociados con hacerse una cuenta y poner tu contenido online, internet es para siempre".

"Las escenas de Cassie van en contra de las normas de OnlyFans"

Más allá de las críticas a la forma de retratar el dinero fácil del negocio, hay una muy concreta sobre una escena en la que el personaje de Sweeney aparece con un sonajero y coletas intentando emular a una menor de edad. La actriz Maitland Ward, que participó en la serie 'Yo y el mundo' y ahora es creadora de este tipo de contenido, ha calificado las recreaciones de Cassie en 'Euphoria' como "asquerosas".

"Nunca quieres asociar la pedofilia con la pornografía", dice la actriz, que cree que la mayoría del contenido que vemos de Sweeney en la serie "va en contra de las propias reglas de OnlyFans". "Hay muchas cosas que no puedes hacer. La forma en la que se ha tratado en la serie fue tan asqueroso, es simplemente repugnante y vil". "Está serie está tratando a los trabajadores del sexo como actores de circo, un show de frikis", sentencia.

De serie de culto a ficción vapuleada

La hipersexualización del personaje de Cassie es sólo una de las (muchas) críticas que está recibiendo la tercera temporada de 'Euphoria'. El descanso de cuatro años entre temporadas parece no haber sentado bien a la serie de Sam Levinson, que da la impresión que ha pasado de obra de culto a objeto de "hate watching" por parte de los fans.

Desde la música a causa de la ausencia de Labrinth, que se encargó de la banda sonora de las dos primeras temporadas y no ha vuelto por problemas con Levinson, hasta la forma en la que se tratan temas políticos o sociales. Sam Levinson está teniendo que revivir sus peores pesadillas tras el final de 'The Idol' con comentarios muy similares sobre esta tercera y última temporada de 'Euphoria'.

Sydney versus Cassie, del personaje a la actriz

En el caso concreto de Sydney Sweeney hay que tener en cuenta que no sólo estamos hablando de la historia de Cassie, su personaje, sino sobre todo de las similitudes de este con la propia actriz. "Los hombres deberían ser libres, deberían poder expresar lo que piensan, manifestar sus deseos", dice Cassie en una escena de estos capítulos de 'Euphoria'.

Escena de Sydney Sweeney en el 3x04 de 'Euphoria'

Una frase que parece sacada del ideario republicano y del movimiento MAGA de Donald Trump. Sweeney, que anteriormente había confesado ser votante republicana, provocó una gran polémica el verano pasado a raíz de su anuncio de vaqueros en el que parecía promover estereotipos racistas por un supuesto juego de palabras entre "good jeans" (buenos vaqueros) y "good genes" (buenos genes).

Desde entonces, ha intentando alejarse de la política y siempre que es preguntada por ello desvía el tema como puede y evita pronunciarse. No ayuda tampoco el "annus horribilis" que tuvo en 2025 cuando sus tres películas se estrellaron en la taquilla: "Christy", "Eden" y "Americana" no sumaron ni tres millones de dólares de recaudación entre las tres, y su "Echo Valley", estrenada en streaming, tampoco consiguió destacar.