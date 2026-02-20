Muere Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', a los 53 años

Por Redacción | |

Eric Dane ha fallecido a los 53 años tras enfrentarse durante meses a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que compartió en abril de 2025. La noticia fue confirmada por su entorno familiar mediante un comunicado en el que señalaron que murió acompañado de sus seres queridos después de "una valiente batalla" contra la enfermedad. En este tiempo, el actor mantuvo su respaldo a la investigación y la concienciación sobre esta dolencia neurodegenerativa.

Eric Dane, como el Dr. Mark Sloan en 'Anatomía de Grey'

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco (California, Estados Unidos), el gran punto de inflexión de su carrera llegó en 2006 con su incorporación a 'Anatomía de Grey'. Lo que comenzó como una participación puntual terminó convirtiéndose en un personaje imprescindible del drama médico de ABC. Su Mark Sloan, bautizado como doctor caliente (McSteamy en versión original), se transformó en uno de los rostros más populares de la serie y permaneció en pantalla durante cerca de 140 episodios, consolidando su proyección internacional.

Su salida del hospital de Seattle en 2012 marcó el cierre de una etapa que lo había convertido en uno de los galanes más reconocibles de la televisión estadounidense. A partir de entonces asumió el liderazgo de 'The Last Ship', donde dio vida al comandante Tom Chandler, ampliando su registro dentro de la ficción televisiva. Aquella producción le permitió sostener un papel protagonista durante varias temporadas y mantener una presencia constante en la pequeña pantalla.

El prestigio de 'Euphoria'

Eric Dane, en una escena de 'Euphoria', donde interpretaba a Cal Jacobs

En los últimos años. En la serie de HBO interpretó a Cal Jacobs, el padre de Nate ( Jacob Elordi ),. Su trabajo en esta producción lo conectó con una nueva generación de espectadores y confirmó su capacidad para reinventarse lejos de la etiqueta que arrastraba desde sus años como doctor caliente.

A lo largo de más de tres décadas también participó en títulos como 'Salvados por la campana', 'Matrimonio con hijos', 'Embrujadas' o en la saga 'X-Men', además de intervenir en numerosas películas. Durante 2025, el actor participó en series como 'Kabul', 'La cuenta atrás' y 'Mentes brillantes', entre otras producciones. Con una filmografía extensa y marcada por personajes que dejaron huella en el público, su fallecimiento supone la pérdida de uno de los intérpretes más reconocibles de la pequeña pantalla.