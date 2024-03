Por Beatriz Prieto |

El jueves 28 de marzo, 'Maestros de la costura 6' afrontó su octavo programa, antes de la semifinal, en La 1. Una entrega que arrancó con la visita de familiares y seres queridos y que concluyó con un giro tan inédito en la historia del formato como inesperado: el abandono voluntario de Cristian, a pesar de presentar una buena prenda en la eliminatoria con Yichan y Almudena.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 6' en el octavo programa

Con la ayuda de sus familiares y seres queridos, los aprendices enfrentaron entusiasmados un primer reto en el queque Erik, por ser el último elegido como supuesto compañero, fue el encargado de repartir. Un desafío en el que, por delante de Ana y su madre, mientras que Erik saboreó el lado amargo al quedar en último puesto con la ayudó de su mejor amiga, por detrás de

Para la prueba grupal, los aprendices debían reproducir dos looks de Isabel Sanchis, con Ángel y Ana como jefes de taller. El primero, de hecho, eligió el vestido a confeccionar y compuso los equipos: él trabajó con Almudena y Yichan, y Ana hizo lo propio con Erik y Cristian, quien ya dejó claro su evidente cansancio e incluso se mostró a favor de la posibilidad de abandonar el programa. "Si voy a la prueba de expulsión, me debería ir yo", llegó a asegurar el aprendiz quien, de hecho, acabó en la prueba de expulsión con Yichan y Almudena, después de que Ana recibiera el privilegio de intercambiar a uno de sus compañeros por un rival en mitad de la prueba y lograra triunfar con Ángel y Erik, lo que los convirtió en los primeros semifinalistas.

???? @angelmdlc6 y su madre han confeccionado la mejor réplica del look de Bosé #MaestrosDeLaCostura ???????????????????????? pic.twitter.com/kXQsDavoCR — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 28, 2024

???? Ángel, Almudena y Yichan

???? Ana, Erik y Cristian



¿Con qué equipo vas? #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/QcbrcMeQxy — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 28, 2024

???? Ana, Ángel y Erik son los primeros semifinalistas de #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/MxOhpKUZmk — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 28, 2024

"Me ha venido grande este programa"

Para librarse de la expulsión, Cristian, Yichan y Almudena debían crear un estilismo de upcycling, es decir, de suprarreciclaje, para una actuación musical. Antes de comenzar a coser, Cristian insistió en su bajón emocional, lo cual no empañó el buen resultado de su trabajo, elogiado por el jurado. Todo lo contrario ocurría con Yichan, cuya prenda fue tachada más "de estilismo" y la dejaba al borde de la expulsión, antes de que los jueces volvieran a las alabanzas al examinar la prenda de una entusiasmada Almudena. "Es una de tus mejores pruebas", afirmó el jurado.

"Tras pensarlo mucho, creo que es evidente que no estoy disfrutándolo al 100% y sería de muy mal gusto seguir yo aquí y poner en la cuerda floja a alguna de mis dos compañeras" @cristianmdlc6 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/3l3Bbf7vnL — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 29, 2024

No obstante, los jueces se llevaron un inesperado palo cuando, antes de retirarse para examinar más de cerca las prendas, Cristian llamó la atención de los presentes. "Tras pensarlo mucho y dar muchas vueltas desde hace tiempo, creo que es evidente que no estoy disfrutándolo al cien por cien y sería de muy mal gusto seguir aquí y poner a alguna de mis compañeras en la cuerda floja. Creo que el que se tiene que ir esta noche soy yo", soltó el aprendiz, al borde del llanto, dejando helados a todos los presentes al tomar esa decisión justo antes de la semifinal. "Me ha venido grande este programa y quiero acabar ya", explicaba Cristian, tras descartar que su marcha se debiera al jurado o a sus compañeros.