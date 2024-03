Por Beatriz Prieto |

'Maestros de la costura 6' alcanzó su séptimo programa la noche del jueves 21 de marzo, en La 1, tras la expulsión de Soraya hace una semana. Con siete aprendices aún en la carrera por la victoria, el programa propuso tres nuevos retos de moda que dejaron fuera a Mima tras una noche en la que fue encadenando errores hasta una eliminatoria en la que jugó en su contra el pesimismo, al igual que el hecho de que sus dos rivales pudieran contar con ayuda.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 6' en el programa 7

El primer desafío de la noche consistió en confeccionar un traje de alta costura con 50 euros de presupuesto como límite. Esto superó aal no reflejar "en su vestido lo que pedíamos en esta prueba", mientras que. "Has trabajado muy bien, has roto tu zona de confort y eso te va a ayudar a creer más en ti", valoró el jurado de la aprendiz, a la que. Por esa razón, la prueba grupal contó con una capitanía doble para Ana, cuyos equipos debían replicar un look de Pedro del Hierro.

Erik, por su parte, fue el encargado de formar los equipos: escogió trabajar con Ángel y Yichan, lo que dejó a Cristian, Mima y Almudena como rivales. Este último grupo ya manifestó sus temores por su baja moral, lo que se vio reflejado en una prueba en la que fueron acumulando fallos que los retrasaron, hasta concluir con una prenda que se describió como "un drama". Por esa razón, Cristian, Mima y Almudena acabaron en la eliminatoria, de la que se libró una Ana que se había volcado más con ellos, pero fue "una persona muy completa, muy optimista y no has podido solucionar los problemas que han empezado a surgir de una forma inevitable".

💥 @anamdlc6 ha confeccionado el mejor vestido de alta costura con volantes y se convierte en la mejor de la prueba 👏🏼👏🏼👏🏼 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/u2kL7m6DlI — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 21, 2024

Los jueces lo tienen claro: el equipo ganador es el VERDE 💚 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/q7JGiu7cjs — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 21, 2024

Ana ha sido una jefa de taller EJEMPLAR y, por eso, se libra de la prueba de eliminación 👏🏼👏🏼👏🏼 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/h2NJ81Vn7c — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 21, 2024

"Gracias por esta oportunidad"

El programa concluyó con un homenaje a la gran diva del pop, Madonna, de la que los tres aprendices debían replicar, cada uno, uno de sus vestuarios más icónicos. Tras ser nombrado como el mejor aspirante por su buena actitud, Cristian pudo contar con diez minutos de ayuda de Ángel, quien también ayudó a Almudena porque esta pidió el imperdible dorado al poco de arrancar la prueba. Esto ayudó a Almudena a librarse de la expulsión con unas prendas "muy bien hechas".

💥 La aprendiz que no continúa en el taller de #MaestrosDeLaCostura es... @mimamdlc6 pic.twitter.com/xrsHfJ6IJ2 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 22, 2024

"Quiero daros las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí" 💖 #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/DozeM3c68A — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 22, 2024

El jurado dejó en la cuerda floja a Cristian y Mima: el primero tuvo que lidiar con "el look más complicado", del cual no pudo terminar el corsé, mientras que la segunda presentó un trabajo que, a ojos de los jueces, "no es una reproducción, pero has sido muy resolutiva", lo que sentenció su concurso. "Me da mucha pena irme, obviamente. Es una experiencia que hay que disfrutar y aprovechar", declaró Mima, emocionada, antes de dar "las gracias por haberme dado esta oportunidad". Una emotiva despedida en la que la aprendiz desató las lágrimas de Lorenzo Caprile al firmar la paz con él con un abrazo, tras sus rifirrafes durante el concurso.