'Maestros de la costura 6' deja fuera a Iker y Yichan al fallar en dos pruebas diferentes

Por Beatriz Prieto |

La sexta edición de 'Maestros de la costura' volvió a La 1 el martes 5 de marzo tras dos semanas de parón, con una cuarta entrega que incluyó una doble expulsión. El primero en despedirse del taller fue Iker, al pinchar en la primera prueba, mientras que Yichan fue la segunda expulsada de la noche tras fallar en una prueba eliminatoria en la que acabó por decisión de Mario.

Los aprendices de 'Maestros de la costura 6' en el cuarto programa tras la expulsión de Iker

El jurado sorprendió a los aprendices en el primer reto, al anunciar que. Con esa presión, los concursantes debían reproducir un vestido camisero de Alvarado, compartiendo las máquinas de coser, reto en el que Soraya demostró estar más que a la altura al presentar un "increíble trabajo". En el lado opuesto,, quienes estuvieron "muy igualados, para mal" con sus prendas incompletas, antes de que. "Me voy sabiendo que he aprendido tantas cosas que realmente me voy contento, porque ahora empieza la gran aventura", declaraba el vasco.

Para la prueba grupal, debían crear un look libre confeccionado íntegramente con Piñatex, tejido que se obtiene de las hojas de las piñas. Como los mejores de la anterior prueba, Soraya y Ángel pudieron delegar sus papeles de jefes de taller, que recayeron en Mario y Erik. Ambos formaron los equipos contrarios, lo que dejó a Ana en último lugar y pudo elegir al segundo, que contaba así con un miembro más. No obstante, a pesar esa ventaja, la victoria fue para el equipo de Mario, Soraya, Almudena y Yichan, al contar con muchos menos errores en su trabajo, después de que todos los aprendices recibieran una reprimenda de Lorenzo Caprile por la falta de previsión para medir el tiempo a la hora de diseñar las prendas.

???? @ikermdlc6 es expulsado de #MaestrosDeLaCostura al no superar el reto de confeccionar una réplica del vestido de Alvarado ???? pic.twitter.com/Cz5ZmcqyuY — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 5, 2024

El equipo ganador de la prueba es... ¡el NARANJA! ???????????? #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/gRDVer7nYt — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 5, 2024

Una prenda sin etiqueta

De vuelta al taller, la alegría de Soraya, Almudena y Yichan no duró demasiado: como el mejor del reto grupal, Mario tuvo que elegir entre conservar la inmunidad e intercambiar a los mandiles negros por sus compañeras, o enfrentarse con los a la eliminatoria con el equipo perdedor y salvar a sus compañeras. De este modo, la expulsión quedó solo entre ellas tres, de cara a una prueba en la que debían coser un look que incluyera una minifalda.

???? Mario decide salvarse a cambio de bajar a coser a todo su equipo en la prueba de expulsión #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/TQWW4fWP8W — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 6, 2024

Mientras que Almudena se vio bloqueada al comienzo de la prueba, Yichan se vio abrumada en su recta final, hasta el punto de que no pudo coser la etiqueta, imprescindible para que se valoren las prendas, lo que desató las lágrimas de la china en la valoración. "Estamos muy orgullosos de la evolución que hay", recalcó el jurado. De hecho, calificaron su mejora de "alucinante", ante el buen trabajo de la aprendiz, cuyo mayor número de errores, sumados a la falta de la etiqueta, la dejaron fuera del programa frente a las prendas de sus compañeras. "Me llevo una experiencia inolvidable y, sobre todo, esas ganas de seguir", declaró la quinta expulsada.