Cristina Cifuentes, sobre su precipitada dimisión: "Mis verdugos son personas peligrosas"

La dimisión de Cristina Cifuentes ese abril de 2018 fue el término de un via crucis que comenzó con el escándalo de un posible fraude en su máster. La por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid decidía no dimitir ante las acusaciones de que el título le había sido otorgado de manera fraudulenta, pero la filtración de un polémico vídeo por parte de un medio de comunicación provocaba que, finalmente, tuviera que abandonar el cargo. Ahora, la política se sienta en 'Sábado deluxe', uno de los programas de entrevistas con más audiencia de la televisión española en abierto, con la intención de "limpiar su imagen". Por eso, la invitada ha accedido a contestar varias presuntas sobre su abrupta salida del tablero de juego y, aunque no ha dado nombres concretos, sí que ha ofrecido detalles bastante interesantes.

Cristina Cifuentes, en 'Sábado deluxe'

La exvidepresidenta de la Comunidad de Madrid tiene muy claro que "estaba sentenciada". Apunta a que esto se debía a su forma de pensar, la cual iba en una línea un tanto discordante con la del partido, por ejemplo en materia de derechos LGTBi, de los cuales se proclama defensora. Recordar, también, que se ha declarado abiertamente republicana y agnóstica. También revela que tenía planeado tomar una serie de decisiones futuras que iban a provocar "una gran pérdida económica" para gente muy importante del país y eso molestaba.

Aparte, Cristina Cifuentes se convirtió en uno de los principales pilares para la Operación Lezo, la cual sentó en el banquillo de los acusados a su predecesores en el cargo, Ignacio González y Esperanza Aguirre por el escándalo de corrupción en el Canal de Isabel II, el cual se estima que costó a las arcas públicas 36 millones de euros. Que fuera ella la que encargara la auditoría que llevó a la Fiscalía a presentar cargos no debió de sentar muy bien dentro del partido. "Tengo claro que mi dimisión se organizó en un despacho con unas personas concretas", apuntaba en 'Sábado deluxe'.

"Personas peligrosas"

Sin embargo, la política no quiere revelar los nombres de dichas personas. "Estamos hablando de personas peligrosas y a los hechos me remito", matiza. También porque en estos momentos tiene pendientes varios temas judiciales, como es el proceso por el "caso máster", en el que la Fiscalía pide para ella 3 años y 3 meses de cárcel por un delito de falsedad documental, y su imputación en la Púnica, también junto a Esperanza Aguirre.

No obstante, Cifuentes se muestra confianza. "La vida pone a todo el mundo en su sitio", avisa. En estos momentos, mira preocupada a otro lado, a su propia vida. "Quiero rehacer mi vida. Tengo derecho a poder vivir, rehacer mi vida y poder mirar hacia delante", explicaba a Jorge Javier Vázquez.