Cristina Pedroche se adelanta a las críticas de las Campanadas: "Me lo curro muchísimo, podría ser directora"

Tras seis años encargándose de dar la bienvenida al nuevo año, Cristina Pedroche no imagina unas Campanadas sin críticas hacia su look, que, este año, promete volver a no dejar a nadie indiferente. En una entrevista con ElConfiTV, la madrileña ha querido adelantarse a los comentarios negativos y ha defendido su labor al frente de esta retransmisión: "Cada aspecto de mi trabajo me lo curro muchísimo. Miro el guion, la luz... yo ya podría ser directora de arte, de fotografía y directora general porque me lo curro muchísimo".

Cristina Pedroche defiende su profesionalidad como presentadora

Pedroche ha explicado que cada una de las palabras que pronuncia junto a Alberto Chicote en la Puerta del Sol está pensada al milímetro, porque es una persona "muy perfeccionista" y es consciente de que en ese momento está siendo escuchada por millones de personas. La presentadora ha reconocido que le molestan las críticas que infravaloran su trabajo detrás de las cámaras, no las que apuntan a un mal look o a una elección desafortunada de los zapatos o el peinado.

En cuanto al vestido que lucirá, la vallecana ya ha dado algunas pistas en 'Zapeando' y 'El hormiguero'. Hasta ahora, sabemos que es un atuendo "cómodo y con mucha luz" y que quizá no lleve un calzado al uso. "Zapatos o lo que sea que lleve", le adelantó a Pablo Motos sobre el look que ha creado junto a Josie, para el que solo tiene palabras de admiración y cariño. "Es lo mejor que le ha pasado a 2020. He llorado viendo 'MasterChef Celebrity' porque sabía que en cuanto le pusieran en el foco lo iba a reventar, es lo más", ha dicho Pedroche sobre el estilista.

La colaboradora de 'Zapeando' ha confesado que se siente "muy afortunada" por tener salud, el cariño de su familia y a su marido a su lado, pero que sí guarda un deseo para 2021: hacer más programas en Atresmedia porque su sueño es "que se me reconozca profesionalmente para sentirme realizada". "Cada vez que veo una noticia de que Atresmedia ha comprado un formato o se han inventado algo digo: 'ojalá me llamen a mi'", ha contado Pedroche, que ha confesado que le hubiera encantado presentar 'Mask Singer' o 'Pasapalabra'. "Me veo presentando un concurso, un espacio de entrevistas... Me encanta entrevistar a la gente porque creo que saco cosas que entrevistas normales no sacan", ha explicado la presentadora, que también ha confesado que le molesta que la gente piense que está siempre en la televisión o en todos los programas de Antena 3. "No salgo nada en televisión, ojalá fuera yo Jorge Javier, qué sueño".

Su opinión sobre la apuesta de La 1

En la entrevista, Pedroche también ha opinado sobre el interés que han generado los medios ante el regreso de Ana Obregón a la televisión para presentar las Campanadas en La 1 junto a Anne Igartiburu. "Me molesta que piensen que este año es más especial en TVE porque esta Ana. Yo admiro a Ana, me parece una mujer superluchadora, buenísima, pero también me lo parece Anne Igartiburu", ha dicho la presentadora, que considera que no solo la cadena pública tiene una buena apuesta, sino que las privadas también están sacando "otras bazas".