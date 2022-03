*En elaboración

El jueves 10 de marzo, Telecinco emitió la octava gala de 'Secret Story: La casa de los secretos' a cargo de Carlos Sobera, en la que Cora Vaquero, Rafa Martínez y Laila Lahr se enfrentaban a una posible expulsión, mientras que, en el lado opuesto, Sara Cruz, una nueva concursante, ingresaba en el reality. La cita arrancó directamente mostrando los porcentajes para salvar al primer concursante de la noche, Vaquero, lo que dejó un duelo entre sus otros dos compañeros que se resolvió con la expulsión de Lahr.

Laila y Rafa, antes de conocer la expulsión de la primera de 'Secret Story'

Al comienzo de la gala, la organización mostró el reparto de votos entre los tres nominados de la semana, situados en un 66,8%, un 18,5 y un 14,7%, tras la salvación de Vaquero. "Así sí que empieza una bien", celebró la concursante, mientras sus dos compañeros confesaban que "nos lo esperábamos". "Porque la liamos, por los conflictos que tenemos", apuntó Lahr, sobre las causas de su posible expulsión.

Una hora más tarde, sobre la media noche, el programa volvió a compartir la situación de los porcentajes entre los dos concursantes, que marcaban entonces un 78% y un 22%, lo que dejaba claro que los espectadores tenían muy claro a quién querían expulsar. "Yo estoy bien, muy tranquilo", confesaba Martínez, quien se pudo despedir entonces de sus compañeros junto a Lahr, antes de que los dos se encaminaran a la sala de expulsión. "Yo estoy preparado. Si me fuese hoy, me iría contento", confesaba el manchego, conforme, antes de saber que su compañera era la expulsada.

¡Laila se convierte en la expulsada de #SecretGala8! ¿Os lo esperabais? pic.twitter.com/nZhYsF5LHB — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 10, 2022

"Más oportunidades me vendrán"

La decisión del público de expulsarla, sin embargo, no pilló muy desprevenida a Lahr, quien recibió la noticia sonriente. "Como dice Rafa, aquí, para llegar a la final no tenemos que opinar, tenemos que estar quietecitos y ya está", comentó la nueva expulsada, a pesar de todo, "muy contenta de haber llegado hasta aquí, de la oportunidad que me habéis dado". "No pasa nada, más oportunidades me vendrán", confesó Lahr, quien pudo ver la reacción de Carmen Nadales a su expulsión en plató. "¡Justicia!", soltaba la "enemiga" de Lahr, con una carcajada, mientras su hermana Nissy Lahr se mostraba muy seria, imagen que, aún así, emocionó a la expulsada por lo "guapa" que la veía. "¡Yo por lo menos salgo por la puerta grande, tú por la pequeña!", lanzó además Lahr, hacia Nadales, la cual le gritó una respuesta que provocó una fuerte disputa con Nissy.